VG: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog tirsdag morgen. Hans kone har vært savnet i halvannet år.

69-åringen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober 2018, og det har angivelig ikke vært noe kontakt med gjerningspersonene siden 8. juli.

I 8.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler. De stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de raskt kjørte av gårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Naboer forteller til Nettavisen at det er en rekke politibetjenter utenfor boligen til Hagen for øyeblikket. Hagens advokat, Svein Holden, har ikke besvart henvendelser fra Nettavisen.

Blodspor

Politiet gikk i fjor høst ut med funn av et blodspor, men uttalte at funnet ikke nødvendigvis var noe oppsiktsvekkende. I starten av april uttalte politiet at de trodde at blodsporet kunne gi noe svar.

Blodfunnet må settes i kontekst med øvrige spor, men politiet kan på ingen måte utelukke at blodspor funnet på åstedet har en tilknytning til den handlingen som etterforskes, opplyste etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Oppført som drept

I januar ble kona til Tom Hagen oppført som drept i den nasjonale drapsstatistikken fra 2019. Der figurerte Hagen på listen over uoppklarte drap.

- Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men vi har jobbet med en hovedhypotese om drap siden før sommeren 2019. Slik saken står nå mener vi derfor det er naturlig at hun kommer inn på statistikken over uoppklarte drap, sa Tommy Brøske, politiinspektør i Øst politidistrikt til NRK.

Familiens advokat. Svein Holden, mente at det ikke kan «slås fast» at Hagen er drept. Han fortalte til NRK at dette var helt i tråd med hva politiet har sagt tidligere, og at familien derfor ikke er overrasket over at politiet fastslår at 68-åringen har blitt drept.