VG felt på to punkter i sak om overvåking av Wara og Bertheussens hus

PFU fastslår at VG har brutt god presseskikk på to punkter i en sak om overvåking av Laila Bertheussen og tidligere justisminister Tor Mikkel Waras hus.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kom til at avisa har brutt punktene 3.2 og 4.13. Det første punktet gjelder opplysningskontroll og kildebredde, det andre retten til å imøtegå faktiske opplysninger.

Waras samboer Laila Anita Bertheussen klaget via sin advokat John Christian Elden VG inn til PFU etter deres artikkel «Opplysninger til VG: PST sikret bevis med hemmelig kamera», hvor ingressen lød:

«I all hemmelighet installerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overvåkingskamera i nabolaget til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) – og sikret seg bevis i straffesaken mot samboeren hans».

VG har erkjent at de har gjort en feil i saken, siden samboerparet var kjent med installeringen av kameraet, på tross av at de skrev at de to ikke var det.

– Da har Pressens Faglige Utvalg konkludert med at VG har brutt punkt 3.2 og 4.13 i Vær varsom-plakaten, sa utvalgets nestleder Anne Weider Aasen, som ledet behandlingen av saken, siden VG-journalist og utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen er inhabil i saker som angår avisa.

Diskusjonen i utvalget dreide seg for det meste om hvorvidt man skal felle på punkt 4.13 om retting av feil, i tillegg til punkt 3.2 om opplysningskontroll, skriver Medier24.

– Når det tar fire uker å rette opp dette, tar det for lang tid, sa blant annet NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård.

Når det gjelder punkt 3.2 uttaler utvalget følgende: «PFU merker seg at VG sjekket den aktuelle opplysningen med andre kilder. VGs kilder var imidlertid anonyme, og informasjonen som redaksjonen fikk, var ikke korrekt. PFU viser til at VVP 3.2 ber pressen være spesielt aktsom når informasjon kommer fra anonyme kilder. Slik PFU ser det, burde redaksjonen gjort mer for å kontrollere opplysningen. Hvis dette ikke lot seg gjøre, burde VG tatt forbehold.»