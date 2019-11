VG: Hauglie sa til Nav i februar at gamle saker ikke skulle gjennomgås

I en epost til Nav i februar skrev Arbeids- og sosialdepartementet at etaten ikke trengte å gjennomgå eldre trygdesaker som kunne ha blitt feilbehandlet.

Beskjeden kom tre måneder etter at departementet først var blitt varslet om Navs mulige feiltolkning av regelverket. Den framkommer i en e-postkorrespondanse som er blant det omfattende materialet som tirsdag ble oversendt til Stortingets kontrollkomité, ifølge VG.

Komiteen har bedt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svare på en rekke spørsmål i forbindelse med trygdeskandalen.

– Administrativt krevende

Eposten fra en ansatt i Hauglies departement til Nav er datert 22. februar. Der slås det fast at politisk ledelse i departementet har gitt klarsignal til Nav om at de ikke trengte å gjennomgå saker tilbake i tid.

«Da har vi fått en avklaring fra politisk ledelse om å gi dere tilslutning til å gi tilbakemelding til Trygderetten om at dere nå vil legge om praksis i tråd med Trygderettens forståelse av artikkel 21. Vi har videre fått tilslutning til at slik praksis bør legges om for saker fremover i tid (både førstegangssaker og ved klager), da det vil være svært administrativt krevende om etaten skal gjenoppta alle saker hvor de har avslått søknaden, om disse sakene i det hele tatt kan identifiseres», heter det i eposten.

– Departementet har sviktet

Advokat og ekspert i trygderett Olav Lægreid reagerer kraftig på de nye opplysningene.

– Å gi et signal om at de ikke trenger å gå tilbake i tid i disse sakene, vitner om en holdning hvor hensynet til systemet får en helt absurd høy prioritet på bekostning av enkeltindividers rettigheter, sier han til VG.

– Dette vitner om en holdning i departementet som jeg mener gjør at de har sviktet fullstendig i sin oppgave som ansvarlig for direktoratet (Nav), slår Lægreid fast.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer.

– Tidligere dokumenter har gitt inntrykk av at det var Nav som ikke ville gå inn i saker bakover i tid for å rydde opp i uretten. Nå virker det som at dette var en politisk avgjørelse fra Anniken Hauglies departement, sier Moxnes til VG.

Fakta Nav-skandalen ↓ * Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil. * Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder. * Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse. * Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid. * Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet. * Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

– Unnlot å informere Stortinget

Han mener denne informasjonen burde ha kommet fram langt tidligere og viser til at Rødt har sendt skriftlig spørsmål til Hauglie om hvorfor departementet ikke påla Nav å rydde opp bakover i tid.

– Anniken Hauglie unnlot å informere Stortinget om instruksen fra departementet. Nå ser det ut som om at det var departementet som var den avgjørende bremseklossen. Det er alvorlig, og jeg stiller spørsmål ved hvorfor dette først kommer ut nå, som et av et flere hundre siders vedlegg, sier Moxnes.

Navs feiltolkning av EU-regelverket har ført til at minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel siden 2013. I tillegg har minst 2.400 personer fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Nav-notat

Så sent som i slutten av august skrev Nav i et notat som NTB tidligere har omtalt, at det ville være «arbeidskrevende» å finne folk som uriktig var blitt dømt for trygdesvindel, og at de mente etaten ikke var forpliktet til å gjøre dette på eget initiativ.

Navs vurdering kom altså et halvt år etter at departementet hadde gitt de samme signalene til underetaten.

Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland har tidligere opplyst at det ble gjort en ny og annen vurdering to dager etter at det aktuelle notatet ble skrevet.