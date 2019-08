VG: Hevder Hagen-familien har betalt millionbeløp for å få livsbevis

I juli tok en angivelig motpart kontakt med Anne Elisabeth Hagens familie på nytt.

Tom Hagen skal ha betalt i overkant av ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, uten å få svar. Det skriver VG som får informasjonen fra flere uavhengige kilder.

Familien skal ha fått et budskap fra den eller de som har kommunisert med dem tidligere i starten av juli, cirka to uker etter at Øst politidistrikt gikk ut med at hadde gått bort fra kidnappingshypotesen.

VG skriver at utbetalingen skal ha blitt sendt til en konto som politiet foreløpig ikke har klart å spore.

Familien Hagen skal ha sendt flere meldinger etter at de sendte pengene for å få livsbevis, noe de enda ikke har fått.

Verken familiens bistandsadvokat eller Øst politidistrikt ønsker å kommentere saken overfor avisen.

Endret hovedhypotese

Det var i slutten av juni at Øst politidistrikt holdt en pressekonferanse der politinspektør Tommy Brøske fortalte at politiets hovedhypotese var forandret. Frem til da hadde politiet jobbet med en hovedhypotese om at Hagen ble bortført fra sitt hjem og at motivet for handlingen var økonomisk vinning.

- Bakgrunnen er blant annet tiden som har gått. Mangel på livsbevis til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat, valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform, en svært begrenset vilje til kommunikasjon og ikke minst fravær av kontakt de siste månedene, en komplisert betalingsform med påfallende liten vilje til å innkassere løsepengene, og i tillegg en helhetsvurdering av den etterforskningen som er gjennomført fram til nå, uttalte Brøske under pressekonferansen i juni.

Politiet mener fremdeles at Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men at det ikke lenger er like sannsynlig at det er snakk om en bortføring der motivet er økonomisk vinning.

- Hovedhypotesen er endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, forteller Brøske under pressekonferansen.

Siste livstegn i oktober

Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Nyheten om den antatte bortføringen ble offentliggjort 9. januar. Da hadde politiet etterforsket saken i rundt ti uker. Det har vært kontakt med antatte kidnappere via digitale meldinger, men verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra Hage siden hun forsvant.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth er klokken 09.15, fra en telefonsamtale med en slektning, samme dag som hun forsvant.