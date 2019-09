VG-journalist har sagt opp

Lars Joakim Skarvøy har sagt opp i VG.

Spydspissene i VGs politiske avdeling, deriblant Lars Joakim Skarvøy, fikk ikke jobbe med politikk etter den såkalte «dansevideoen med Giske».

Den seks sekunder lange dansevideo-en fra Bar Vulkan 21. februar førte til en grundig ransakelse - og omfattende fellelse i PFU - av VG.

Skarvøy fikk lønnet permisjon i seks måneder - og har nå sagt opp.

– Jeg er spent og glad for muligheten til å fortsette i Schibsted-familien med andre oppgaver og nye utfordringer. Det kjennes både riktig og godt å fortsette i mediebransjen og Schibsted, sier Skarvøy i en pressemelding, gjengitt av Medier 24.



Nå skal han jobbe med nye satsingsområder innen media i Schibsted som eier VG.

– Jeg har hatt fantastiske år i VG, og jeg vil rette en stor takk til alle mine dyktige og gode kolleger for godt samarbeid og mye støtte. Tiden i VG har vært et privilegium. Jeg har fått jobbe med mange viktige saker, og opparbeidet meg verdifull kompetanse, sier han i meldingen.

- Vil ikke referere til samtalene

Nettavisen har snakket med VGs sjefredaktør Gard Steiro.

- Hadde det vært mulig for Skarvøy å fortsette som journalist i VG dersom han selv ikke hadde sagt opp, Steiro?



- Jeg har sagt noe om dette i pressemeldingen. De samtalene jeg har hatt med Skarvøy om dette, vil jeg ikke referere til. Han har valgt å si opp og har fått jobb i Schibsted. Jeg ønsker ham lykke til, sier Steiro til Nettavisen.

I pressemeldingen sier Steiro at Skarvøy kunne fortsette i redaksjonen.

- Jeg vil takke Lars Joakim for innsatsen i VG gjennom ni år. I den tiden har Lars Joakim pliktoppfyllende levert mye god og kritisk journalistikk. Det er vi takknemlige for. Lars Joakim kunne fortsatt i redaksjonen, men jeg har forståelse for at han velger å takke ja til nye muligheter. Jeg er sikker på at Schibsted vil nyte godt av hans analytiske evner og journalistiske erfaring.