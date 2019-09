VG lager egne husregler etter skandalene: Gard Steiro tar selvkritikk for at journalister var på pølsefest

VG oppretter en ny internhåndbok for regler om blant annet politiker-bursdager og kontakt med anonyme kilder.

Forrige tirsdag fikk ansatte i VG en kildehåndbok på over 25 sider. Den beskriver blant annet hvordan de ansatte skal «håndtere anonyme, uerfarne og profesjonelle kilder», ifølge Medier24.

Det var etter vinterens Bar Vulkan-sak at VG varslet flere tiltak, og deriblant en egen kildemanual, for å friske opp avisens interne etiske retningslinjer.

Arbeidet startet opp etter nyttår og er fortsatt i gang.

Eget tema om kilde-bursdag



- Etter Bar Vulkan-saken hadde vi møter med alle avdelinger hvor vi diskuterte saken. Da så vi behovet for å lage en kildemanual, som ikke bare går inn som et etisk regelverk, men som et verktøy vi kan bruke i hverdagen, sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro, til Medier24.

Nettstedet opplyser at manualen ikke skal være en revolusjon, og at den heller ikke inneholder noen «radikale endringer». I stedet bygger den på Vær Varsom-plakaten, men med «egne husregler», ifølge Steiro.

NYE REGLER: Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, har lansert en ny internhåndbok sammen med resten av avisledelsen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Nyhetsleder Lars Håkon Grønning, som har hatt en sentral rolle i arbeidet, forteller at det ikke handler om matematikk, men etikk. Han forklarer også at avisen har brukt uttalelser fra PFU og reflektert over viktige spørsmål i prosessen.

I manualen er det også viet et helt tema til spørsmålet om det er habilt å stille opp i en bursdag til en kilde.

«Det er ikke i tråd med god VG-skikk å la en kilderelasjon utvikle seg til et privat vennskap», heter det i manualen.

- Avgjørelsen var feil

Videre mener VG det kun unntaksvis er greit å gå i en bursdag til en kilde, hvis du er invitert som journalist - og ikke privatperson.

Det skapte nemlig stort rabalder da Nettavisen avslørte at tidligere Dagens Næringsliv-journalist Kristian Skard, sammen med kjæresten Hadia Tajik (Ap), inviterte flere profilerte skikkelser fra medie-Norge til bursdagsfest på Wurst i Oslo.

På den såkalte «øl- og pølsefesten» var også VG-journalistene med byline på Bar Vulkan-saken, Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård. Det var en feilvurdering, mener Steiro.

TETT PÅ: VGs politiske journalister Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy har vært sentrale i flere av avsløringene rundt Trond Giske, og skrev i fjor bok om Ap. De var også på festen til Hadia Tajik og Kristian Skard. Foto: Foto/montasje: Kagge forlag

- Avgjørelsen VG-ledelsen gjorde, ved å gi de lov til å gå dit, har vist seg å være feil. Ikke fordi det var feil å være der, men fordi det i den konteksten var mulig å stille spørsmål rundt integriteten. Det burde vi forstått på det tidspunktet, sier han til Medier24.

I avisen er klubbleder Tor-Erling Rhømt Ruud glad for å ha fått nye retningslinjer på plass.

Han mener det er blitt mer bevissthet rundt det å sitere anonyme kilder i både VG og medie-Norge generelt. Ruud peker også på at oppfriskning av retningslinjer er lurt i mange redaksjoner og fører til «gode faglige diskusjoner».

Nylig ble VG felt på fem punkter i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i den såkalte Bar Vulkan-saken, der avisa omtalte en video med Trond Giske (Ap) sammen med en kvinne – Sofie.

Kvinnen gikk hardt ut mot VG for måten hun ble behandlet og hevdet avisa publiserte et feilaktig sitat. VG konkluderte selv med blant annet å ha sviktet i håndteringen av Sofie som intervjuobjekt.