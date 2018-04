VG: LO sier ja til riksmeklerens skisse

Meklingen mellom NHO og LO/YS er over, og riksmekleren Nils Dalseide skal om kort tid gi en orientering om utfallet. Ifølge VG sier LO ja til riksmeklerens skisse.

Flere medier meldte for kort tid siden at en ny skisse var lagt på bordet.

LO sier ja til riksmeklerens skisse, opplyser sentrale kilder som følger oppgjøret til VG.

Ifølge VG har partene fått en skisse til løsning som innebærer en ramme på om lag 2,8 prosent – én krone i generelt tillegg og to kroner og femti til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett.

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. LO skal derimot ikke ha fått gjennomslag for endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

