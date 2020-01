VG: Sakkyndige beskriver Manshaus som en ung mann med et svakt jeg

De rettsoppnevnte sakkyndige som har undersøkt draps- og terrorsiktede Philip Manshaus, beskriver ham som en lett påvirkelig ung mann med et svakt jeg.

Det fremgår av den rundt 70 sider lange erklæringen utarbeidet av de tre psykiaterne, og som VG har fått tilgang til.

22-åringen forklarte at han ikke hadde hatt noen planer om terror, men at han følte seg utvalgt av Brenton Tarrant, som sto bak massedrapet på New Zealand i fjor. Manshaus skal ha følt at det hastet med å gjennomføre et angrep da han leste Tarrants manifest åtte dager før angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

Han skal ikke ha hatt noe spesielt hat mot én enkelt religion, men et hat mot alle ikke-hvite, ifølge rapporten.

I avhør har 22-åringen sagt at han ønsket å angripe moskeen i Sandvika fredag 9. august, under feiringen id. Men siden foreldrene var hjemme den dagen, utsatte han angrepet til lørdag. Da var foreldrene borte, samtidig som det var færre mennesker i moskeen.

De sakkyndige konkluderte med at han ikke har noen former for personlighetsforstyrrelser og er strafferettslig tilregnelig.

Partene i saken ønsker ikke å kommentere innholdet i erklæringen overfor avisa.

