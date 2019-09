VG: Skyting i al-Hol-leiren – en kvinne drept og tre såret

En kvinne skal være drept og tre andre kvinner såret i skyting i al-Hol-leiren i Syria, opplyser en sikkerhetskilde til VG. Skytingen skjedde under en protest.

Skuddene ble løsnet da rundt 50 kvinner protesterte mot forholdene i leiren, ifølge kilden, som er leder for den interne sikkerheten på stedet.

Ingen vakter eller andre personer ble såret, opplyser kilden videre til VG.

Han bekrefter at det dreier seg om utenlandske kvinner, men oppgir ikke hvilke land de kommer fra.

Situasjonen i leiren skal nå være under kontroll, får avisen opplyst.

En av de norske IS-kvinnene i leiren, moren til den mye omtalte fire år gamle syke gutten, skriver i en tekstmelding til VG at soldater skjøt mot folk etter at leger hadde dratt fra stedet, og at det var stridsvogner inne i leiren.

De kurdiske selvstyremyndighetenes utenrikspolitiske talsmann Abdulkarim Omar har ikke vært tilgjengelig for kommentarer fra VG. Men i forrige uke sendte han en melding til avisen der han skrev at vaktene i leiren fryktet å bli angrepet av kvinnene.

– Disse kvinnene er radikale og har en ekstrem IS-ideologi. Vi har hatt flere tilfeller av at disse kvinnene har angrepet vårt sikkerhetspersonell med kniv, skrev Omar.

