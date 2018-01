VG: Spesialenheten etterforsker politiet etter filmet avhør

Vest politidistrikt etterforskes av Spesialenheten for politisaker etter at de lot et TV-team filme et politiavhør til en serie om politiets arbeid.

VG skriver at et TV-team har fått følge forskjellige tjenestepersoner i Vest politidistrikt på nært hold det siste halvåret. Filmopptakene skal etter planen bli til en ny dokumentarserie om politiet på TV 2.

Hendelsen som Spesialenheten nå etterforsker skjedde etter en større politiaksjon i Bergen i fjor høst, hvor flere personer ble pågrepet.

TV-teamet fikk være med da politiet aksjonerte. Senere ble det også gitt tillatelse til å filme deler av avhøret til en av de siktede i den aktuelle straffesaken.

Ifølge avisen var det uenighet mellom sentrale ledere i Vest politidistrikt om TV-teamet skulle få lov til å filme avhøret.

– Vi etterforsker mulig brudd på taushetsplikten. Like før jul ble vi varslet om en hendelse i forbindelse med en TV-produksjon, sier etterforskningsleder Ellen Eikeseth Mjøs i Spesialenheten.

Det var ledelsen i Vest politidistrikt som selv varslet Spesialenheten. Saken skal ha blitt anmeldt som tjenestefeil.

– Saken VG viser til, gjelder vår håndtering av TV-produksjonen i forbindelse med en avhørssituasjon. Vi har valgt å sende saken til Spesialenheten for deres vurdering. Saken ligger hos dem nå og ytterligere spørsmål må rettes dit, skriver politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt i en epost til avisen.

