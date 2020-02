VG: Tom Hagen betalte 1,3 millioner euro til antatte kidnappere

I den siste meldingen fra dem som påstår å ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen, skrives det om hennes helseopplysninger.

8. juli i fjor fikk familien Hagen en kryptert epost fra den eller de som oppgir å ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen, skriver VG.

Eposten er skrevet på en gebrokken blanding av flere språk.

Les også: Nå er Anne-Elisabeth Hagen offisielt oppført som drept

Like etter betalte ektemannen Tom Hagen 1,3 millioner euro til den ukjente motparten. Betalingen var i tråd med nye pengekrav som fremgikk av eposten.

Siste livstegn fra Hagen er fortsatt 31. oktober 2018, og det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli.

Betalte 1,3 millioner

Ett punkt i eposten skal ha vakt særlig oppsikt. At den eller de som skrev meldingen, skal ha omtalt helseopplysninger knyttet til den savnede 69-åringen.

Les også: Politiet gir tommelen opp for dusør som kan oppklare Anne-Elisabeth Hagen-saken

– Politiet kan bekrefte at eposten fra den antatte motparten inneholdt flere ulike temaer. Av hensyn til den pågående etterforskningen, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på detaljer i kommunikasjonen med den antatte motparten, skriver etterforskningsleder Tommy Brøske til avisen.

Politiet har hatt flere lingvister til å analysere teksten, men skal ikke ha kommet til noen entydige konklusjoner.

Skeptiske

Etterforskningslederen legger ikke skjul på at de er skeptiske til eposten.

– Politiet finner det underlig at eposten av 8. juli 2019 kommer akkurat på dette tidspunktet. Vi er av den oppfatning at den antatte motparten har hatt svært god tid i forveien til å ta kontakt med familien og innlede forhandlinger. En teori i etterforskningen er at henvendelsen kom på bakgrunn av at politiet 26. juni 2019 offentliggjorde at hovedhypotesen var endret til drap, skriver Brøske.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sier han verken vil bekrefte eller avkrefte betalingsopplysningene.

(©NTB)