VG: Tom Hagen skrev om hevntanker i private notater

I private notater skal Tom Hagen ha skrevet at han ønsket å drepe en person.

Det skriver VG.

Notatene er fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2018, skriver avisen.

En del av materialet skal ha blitt lagt frem for Nedre Romerike tingrett i juli. Nettavisen har tidligere skrevet at notatbøker tilhørende Tom Hagen har vært blant politiets beslaglagte gjenstander.

Ifølge VG skal politiet altså mene det finnes eksempler på hevntanker i notatbøkene. Vedkommende som er omtalt skal være en som var involvert i ekteskapskonflikten mellom forsvunnede Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen i 1993. I notatene skal det hete at Hagen hadde fortalt personen at vedkommende skulle drepes «sakte, men sikkert».

VG skriver også at personen Tom Hagen skrev han ønsket å ta livet av, selv forklarte politiet hvordan han skal ha opplevd seg drapstruet i august i 1994. Det skjedde ved at Tom Hagen oppsøkte vedkommende ved to anledninger, en gang på kontoret og en gang hjemme samme år.

Disse opplysningene kjenner også Nettavisen til.

I tillegg har Nettavisen fått opplyst at anmeldelsen ble henlagt. Den har likevel vært interessant for politiet i forbindelse med Lørenskog-forsvinningen.

Les også: Tom Hagen i avhør: Familiemedlem håpet Anne-Elisabeth var blitt lurt av religiøs sekt

Pekte ut Hagen som drapsmann

Mannen som anmeldte Tom Hagen i 1994 regnes som et sentralt vitne for politiet og har også vært i avhørt i forbindelse med forsvinningssaken. Bare uker etter forsvinningen i 2018, pekte vitnet ut Tom Hagen som drapsmann i avhør. Dette er opplysninger Nettavisen har fått bekreftet fra flere hold med kjennskap til etterforskningen.

Svært få kjente til forsvinningen på dette tidspunktet. Saken ble ikke offentlig kjent før 9. januar 2019, ti uker etter at hun forsvant.

Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Personen som anmeldte Tom Hagen i 1994 ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen onsdag kveld.

Les også: Tom Hagen i intervju med NRK: - Hun skulle vært her

Frivillig fremlagt dokumenter

VG har vært i kontakt med Hagens forsvarer Svein Holden, og skriver at de har stilt flere spørsmål til ham og klienten. Holden skriver i en e-post at Hagen frivillig har lagt frem nærmere 20.000 sider med private notater for politiet.

– Han kan ikke huske at det i de aktuelle dokumentene skal fremkomme noe som skulle gi grunnlag for å mene at han skal ha hatt «hevntanker» slik det påstås. Hvis noen mener det, må det i så fall bero på en misforståelse der noen prøver å trekke ut enkeltstående setninger av sin sammenheng, skriver Holden.

Nettavisen har vært i kontakt med Holden. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen onsdag kveld.

Til VG skriver han blant annet også:

– I e-posten fremsettes det flere påstander som åpenbart er fremsatt i den hensikt å skade Tom Hages navn og rykte, og hvis innhold dessverre synes å være basert på selektive lekkasjer fra politiets saksdokumenter.

Politiet har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

Her kan du lese flere artikler om forsvinningssaken i Lørenskog.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig