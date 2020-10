VGs bilde av Jonas Gahr Støre er dagens snakkis: Nå tar internett tak

Jonas Gahr Støres flasker får sosiale medier til å koke.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): - Støre har aldri slått meg som en Jägershots-type. Respekt, skriver MDG-profilen Eivind Trædal om bildet som har fått litt mer fokus enn man kanskje så for seg fredag morgen.

Nettavisen møtte Jonas Gahr Støre på Youngstorget fredag formiddag, dette sier han om reaksjonene i sosioale medier. Se video øverst!





VG har vært på kjøkkenet hos Arbeiderpartiets leder for å snakke om krisen partiet hans står i.

Les også: Her snakker Støre om Arbeiderpartiets fremtid i suksesspodkasten Stavrum & Eikeland.

«Hjemme på kjøkkenbordet på Ris i Oslo serverer Ap-leder Jonas Gahr Støre kanelboller fra Baker Hansen og nytraktet kaffe», skriver avisen. Bildet de har til saken antyder at det har blitt servert helt andre og sterkere saker. Det er i hvert fall det internett henger seg opp i:

SNART HELG: Fredag ble Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, intervjuet i VG. Jägermeister-flasken i bakgrunnen gikk ikke leserne hus forbi. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)/faksimile fra VG



Rødts frontfigur i Oslo Eivind Evenrud tenker seg en helt annen frokost enn det VG beskriver:



Dette sa Jonas Gahr Støre om bildet da Nettavisen møtte ham i Oslo fredag formiddag:



Støre er ikke den første partilederen som har fått en litt utilsiktet eksponering for alkoholholdige flasker. På Twitter har de funnet frem til et intervju som ble gjort med Høyre-leder Erna Solberg for flere år siden. Hennes barskap ble den gang en stor snakkis etter at intervjuet ble presentert for publikum:





VGs nyhetssjef Maria Mikkelsen sier til Nettavisen at reaksjonene ikke er naturlig for dem å kommentere.