Vi hadde et barnehageforlik. Nå trenger vi et omsorgsforlik

Fremtidens velferdstjenester bør ikke pulveriseres av ideologi og skylapper. Til det er omsorgsbehovet i fremtiden for stort, skriver stortingsrepresentant Margret Hagerup (H).

Av Margret Hagerup, stortingsrepresentant fra Rogaland for Høyre

Kommunale og ideelle aktører kunne ikke klart barnehageløftet alene - å satse på at de klarer eldreomsorgsløftet alene er å gjøre en stor utfordring enda større. Jeg mener det er å styre mot en katastrofe.

Det er på tide å legge ideologi til side, og skue bakover, for barnehageløftet gir oss mange av svarene vi trenger for å møte behovene innen omsorgen.

De aller fleste frykter kapasitetsutfordringene som venter norske kommuners omsorgstjenester. På 2000-tallet hadde vi lignende utfordringer i barnehagesektoren. Det løste vi med barnehageforliket. Siden barnehageforliket har de private barnehagene bidratt til at vi nå har full barnehagedekning. Vi har også fått bedre kvalitet og mangfold i sektoren som er vanskelig å se for seg uten initiativ og innsats fra ulike private aktører.

Foreldre med barn i private barnehager er i snitt mer fornøyd enn foreldre med barn i barnehager drevet av kommunen.

I mange år har jeg hatt barna mine i det jeg ser på som verdens beste barnehage. Vi har blitt godt ivaretatt og jeg har vært trygg på at ungene mine har det bra og er rundt trygge voksne. Barnehagen er offentlig, noe jeg i egentlig aldri har tenkt over, før debatten rundt privat velferd dukket opp. En debatt som alt for ofte handler om selskapsformen til de som driver tjenestene heller enn kvaliteten og mangfoldet i tilbudet. Jeg er fornøyd med barnehagen fordi den er god, ikke fordi den er kommunalt drevet.

Etter kommunevalget ser jeg konturene av noe som skremmer meg: En re-kommunaliseringsbølge flere steder i landet der ideologi settes foran krav til kvalitet. I Oslo har vi det privatdrevne Oppsal-hjemmet, som tidligere har vunnet internasjonale priser for sitt arbeid innen eldreomsorg.

Nå nekter Oslo-byrådet dem å fortsette. I Tromsø må brukerne av hjemmetjenester klare seg med besøk sjeldnere, etter at kommunen overtok tjenestene og avsluttet Fritt Brukervalg, til protest fra brukere, pårørende og ansatte.

Det finnes eksempler på at venstresiden har avviklet gode tilbud i flere kommuner. Det burde skremme de aller fleste av oss som ønsker å møte en velferdsstat som kan ta vare på oss når vi trenger det.



Et monopol på omsorgstjenester er en fallitterklæring for velferdsstaten. Å erstatte alle private som ikke kan defineres som ideelle aktører, slik byrådet i Oslo har besluttet, vil ramme tjenestekvaliteten. Private har ofte flere fagutdannede på jobb, lavere sykefravær, mer tilfredse brukere og pårørende og er flinke til å tenke nytt. De beste tjenestene får vi når alle får konkurrere på like vilkår. Så må vi stille krav til de vi ønsker å invitere med oss på dugnaden, i form av ordnede lønns- og arbeidsvilkår, åpenhet om økonomi og eierskap og villighet til å dele kunnskap og læring på tvers.Det er kvaliteten på tilbudet som må være avgjørende, ikke selskapsformen. De offentlige tjenestene kommer til å bli satt under stort press allerede fra 2025. Det blir stadig flere eldre, og vi lever også lengre med stadig mer komplekse sykdomsbilder. Dette stiller store krav til de som skal gi oss omsorg. Noe av nøkkelen til å lykkes vil være å kombinere innovasjon og velferdsteknologi på en måte som hjelper flinke medarbeidere med å gi gode tjenester. Vi trenger en velferdsmiks, hvor offentlige, private og ideelle aktører kan virke sammen for å utvikle det beste tjenestetilbudet.

Det viktigste er å gi innbyggerne en trygg og verdig eldreomsorg. Da må vi snakke mer om innholdet og kvaliteten i eldreomsorgen. Løsningen er ikke å si nei til de som har bevist at de leverer gode tjenester som folk er fornøyd med. Det er vanskelig å se for seg hvordan de eldre og pleietrengende kan tjene på dette. Når jeg blir gammel kan jeg godt se for meg å bo på et kommunalt sykehjem. Det er antagelig ikke mer skrekkelig enn å se for seg at jeg skulle valgt en privat barnehage for ungene mine.

Fremtidens velferdstjenester bør ikke pulveriseres av ideologi og skylapper. Til det er omsorgsbehovet i fremtiden for stort. Vi må samles om et omsorgsforlik.