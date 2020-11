Vi kan ikke vente lenger: Bygg Manglerudtunnelen!

Oslo-byrådet trenger bakkekontakt med byen når de nekter å bygge Manglerudtunnelen. Alt for lenge har Oslo Øst levd med for mye bråk, dårlig luftkvalitet og farlige skoleveier.

Av Stefan Heggelund, klimapolitisk talsperson i Høyre og stortingsrepresentant, og Nicolai Øyen Langfeldt, Høyres fraksjonsleder på miljø og samferdsel i Oslo

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Abildsø, Lambertseter, Manglerud, Høyenhall, Teisen, Bryn og Brattlikollen. Prosjektet strekker seg over store deler av byen, og vil for Oslo Øst vært et enormt miljøløft.

Altfor lenge har for mange biler kjørt igjennom hva som i dag er en av Norges mest trafikkerte veier - den største transportåren fra Europa til Norge.

Les også: Naboer raser mot Lan Marie Berg (MDG): - Det er en hån mot folk som bor her

Berører og påvirker mange

Denne veien går igjennom folks nabolag, skoleområder og fritidstilbud. Dette har ført til store protester hos lokalbefolkningen, og elevene på Høyenhall skole har virkelig følt på hvilken påkjenning det er å bo i nærheten av en vei hvor 75.000 biler og 10.000 lastebiler hver dag dundrer forbi.

Miljøprosjektet Manglerudtunnelen er en gjentakelse av flere suksesshistorier i Oslo. Nemlig å flytte trafikken under bakken og realisere grønn og moderne byutvikling over.

Ved å fjerne gjennomgangstrafikk kan vi bygge ut kollektivtransport, grønne lunger, og nye gang- og sykkelveier.

Det har tidligere vært en suksessoppskrift.

Les også: Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år. Nå ber Høyre om hjelp fra motstanderen

Vil ikke gjenta suksessoppskriften

Vålerengatunnelen, Granfosstunnelen, Ekebergtunnelen og Operatunnelen. Alle prosjektene har gjort Oslo friere for biltrafikk, grønnere og triveligere.

Nå vil Høyre gjøre det samme på Manglerud.

For Høyre har Manglerudtunnelen vært viktig i mange år. Regjeringen står klar til å bygge, hadde det ikke vært for at Oslo-byrådet hele tiden stikker kjepper i hjulene for prosjektet.

Ideologisk bremsekloss

Byrådet har en ideologisk bremsekloss på alt som er av by- og trafikkutvikling i byen vår. Det illustrerte de galant når E18 skulle bygges vestover. Det er viktig å få bygget tunneler i Asker og Bærum av de samme årsakene som på Manglerud.

Les også: Frp angriper Oslo-byrådet om omstridt motorveiplan: – Vi må overkjøre MDG

Renere luft, åpnere by, og tryggere skoleveier. I E18-saken fant vi heldigvis enighet sammen med Ap på Stortinget. Det håper vi kan være et alternativ for E6 Oslo Øst.

Det er skuffende hvis Arbeiderpartiet tenker at Asker og Bærum fortjener trygge skoleveier med forsvarlig luftkvalitet - men ikke elevene på Abildsø.

Reklame De beste kuppene du gjør på Milrab-salget