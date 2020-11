Vi må innse at USA elsker Trump

Valget i USA er ikke over. Men igjen viser Donald Trump hvor stor støtte han har. Det er på tide vi gir han den anerkjennelsen.

Forsiden av VGs papirutgave i dag har et bilde av Det hvite hus. Det er mørkt, det er dystert og overskriften er «Presidentens 7 kriser».

10 av 10 tolker garantert denne forsiden som at dette er kriser som hefter ved Trump, og som gjør det vanskelig for ham å bli gjenvalgt.

Og da er vi ved kjernen av hele diskusjonen rundt Trump.

Alle får utestemme

Vi forstår ikke at så mange amerikanere fortsatt støtter, sågar elsker, denne mannen. Det synker bare ikke inn. Han er bare opptatt av seg selv, lar korona være korona, hisser til rasekamp, bryr seg ikke om klima, etc etc.

Alle går rett i utestemme: HVORDAN GÅR DET AN Å STEMME PÅ EN SLIK FYR?

Og det i selveste USA, landet vi beundrer, elsker og gjerne ser til for inspirasjon på alt fra kultur til teknologi.

Jeg skal ikke påstå at jeg har svaret, men jeg er helt sikker på en ting:

Det er mange smarte og samfunnsengasjerte mennesker som også stemmer på Trump.

Det er ikke bare voksne, sinte, hvite menn med børsa på skulderen, slik vi liker å tro.

Joda, det er mange av dem, men velgergruppen er mye mer sammensatt enn som så.

Han fortjener å bli forstått

Trump fortjener å bli forstått. Ikke som person nødvendigvis, men som representant for store, for ikke å si enorme, grupper i det amerikanske samfunnet. Grupper med helt legitime ønsker, forventninger og forhåpninger.

Men for å forstå må man være åpen, nysgjerrig og fordomsfri. Verdier de fleste nordmenn bekjenner seg til, men som man ikke behøver å leve opp til når det gjelder holdningen til Trump.

Da er det helt legitimt, ja, forventet, at man går rett på autopilot og avfeier han som et sykdomstegn. Nærmest et endetidstegn for USA som nasjon.

Like forvirret nå som for fire år siden

Derfor er vi like forvirret nå som vi var for fire år siden. Vi har ikke lært noen ting. Rett og slett fordi vi ikke vil lære.

Vi sitter og venter på at amerikanerne skal komme til sans og samling og stemme frem en president som vi europeere kan beundre og nikke anerkjennende til.

Da har vi som minimumskrav at det i hvert fall er en demokratisk president. Helst en som også snakker pent om FN og alt annet som vi liker så godt.

Skulle Trump vinne, vil mange umiddelbart glede seg til det som skal skje om fire år.

Da kan ikke Trump stille til valg, og da må det jo bli en mye bedre president. Må det ikke det da?

En som følger de vanlige spillereglene, er velartikulert og snill mot dyrene.

Nei, det må ikke det.

USA elsker Trump

USA er en nasjon i endring. Men det ser vi ikke. Fordi vi er forutinntatte, uinteresserte og fordomsfulle. For å forstå USA må man anerkjenne at Trump har enormt mange støttespillere. Man trenger ikke like ham, jeg gjør ikke det, men man må respektere de som har stemt på ham.

Vi må innse at USA elsker Trump. Da vil vi forstå bedre det som skjer.