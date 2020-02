Vi redder ikke verden ved å legge ned norske arbeidsplasser

Jeg tror mange i den norske befolkningen stiller seg spørsmålet: hvorfor skal Norge med vel 5 millioner innbyggere ta på seg oppgaven med å «redde hele verden»?

Av Sylvi Listhaug, nestleder i Fremskrittspartiet.

I diskusjonen om klimapolitikk høres det ut som det er avgjørende for verdens klimagassutslipp at Norge lykkes med å redusere utslippene. Norge står for vel en promille av verdens utslipp. Om vi hadde lagt ned all virksomhet i hele landet ville det ikke hatt noen reell betydning. Tvert imot ville andre land, med høyere utslipp og slappere utslippskrav, overtatt produksjonen. Resultatet ville bli at verdens utslipp gikk opp.

Mens Europa og Norge skal føre en til dels smertefull politikk for bedrifter og mennesker for å få ned utslippene, går produksjonen som aldri før i Asia. Kina skal ikke redusere sine utslipp før tidligst 2030 og jobber på spreng for å ferdigstille 121 nye kullkraftverk kunne vi lese i Nettavisen. Regjeringen i Norge, med Høyre i spissen, har på sin side meldt inn en målsetning om å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030. Ingen kan svare på hva det vil koste eller hvilke konsekvenser det vil ha. Det er etter mitt syn rett og slett uansvarlig.

FrP ønsker å bidra til å få ned utslippene i Norge. Men vi kommer ikke til å støtte symbolpolitikk. Det viktigste Norge kan gjøre for å bidra til en grønnere verden er gjennom teknologiutvikling. Vi har utrolig mange flinke folk som gjennom tiår har beveget verden videre, for eksempel i den maritime næringen og olje- og gassnæringen, fordi man har utviklet nye teknologiske løsninger.

Jeg er skremt av at symbolpolitikk nå også får gjennomslag både i Ap og Høyre. For å «redde verden» og «grønnvaske» Norge, ønsker man en politikk som ikke får ned utslippene i verden, men flytter utslipp og arbeidsplasser ut av landet. Symbolpolitikk som høyere bilavgifter rammer mest de som har minst i vårt samfunn. At Miljøpartiet De Grønne er på denne galeien kan vi leve med, men det er verre at også mange politikere i Ap og Høyre lar seg lokke utpå. At krefter i Høyre vil endre rammebetingelsene for landets viktigste næring, olje- og gassnæringen, er foruroligende. Så lenge verden trenger olje vil olje bli produsert. Det beste er at Norge, som har lavere utslipp enn mange andre land, produserer denne oljen.

Mange arbeidere på norsk sokkel er nå urolig for fremtiden. De ser at stadig flere norske politikere hiver seg på den grønne symbolpolitikkbølgen og fronter motstand mot næringen. At Trondheim Ap, hjemmebanen til tidligere næringsminister Trond Giske støtter nedleggelse av næringen, legges merke til. For landet ville det å legge ned Norges viktigste næring få store konsekvenser: tap av titusenvis av arbeidsplasser, distrikter som utarmes, og enorm inntektssvikt til felleskassa. Alle som vil legge ned norsk olje og gass burde avkreves et svar om hvor de skal kutte i norske velferdstjenester. Det er ikke å komme utenom. Ingen næring er i nærheten av så lønnsom som olje- og gassnæringen.

Vi ser at grønne sosialister vil bestemme over folks liv og næringsliv: de vil legge ned lønnsomme og subsidiere ulønnsomme næringer, bestemme hva man skal spise, eller ikke spise, om man skal kjøre bil og hvilken bil som er ok. I dag er det mer utslipp per personkilometer med buss enn bil på grunn av høyt dieselforbruk på busser og at det er få passasjerer per avgang. Bilen har alltid vært et skatteobjekt for sosialister. FrP skal kjempe for bilens kår. Den er viktig for at folk kan bo i distriktene og ikke alle har råd eller har et kjøremønster der elbil passer. Det er faktisk helt greit og må respekteres. Mange er bekymret for klimaendringer, og vi skal ta disse utfordringene på alvor. Men historien har vist oss at det er teknologisk og økonomisk utvikling som beveger verden videre. Dette har ført hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom og gjort verden til et bedre sted.

Økonomiske nedgangstider, økte skatter- og avgifter, restriksjoner som legger ned arbeidsplasser vil bare føre til at de som sliter mest og har minst taper enda mer. Grønn sosialisme er ikke svaret på utfordringene. Norge er en liten del av en stor verden som kan bidra med teknologiske fremskritt for å gjøre verden grønnere.