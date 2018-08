Vi sier vi vil kvitte oss med plasten, men ingen av fordelene vi får

- Uvitenhet styrer plastengasjementet, hevder organisasjon.

De siste årene har det blitt kraftig økt fokus på problemene som følger i kjølvannet av dårlig håndtering av plastavfall, spesielt opp mot mikroplast i havet.

Returorganisaasjonen Grønt Punkt Norge har undersøkt nærmere hva nordmenn faktisk ønsker, og konkluderer med at folk er uvitende.

Advarer mot konsekvensene av å fjerne plast

– Det er ikke tvil om at vi må gjøre noe med dagens situasjon. Plast hører ikke hjemme i naturen og vi kan kutte ut en rekke engangsartikler og sannsynligvis endre noe av emballasjen, sier administrerende direktør Jaana Røine i en pressemelding.

- Men vi kan ikke ha en diskusjon som bare dreier seg om vi kan leve med eller uten plast. Konsekvensen ved å fjerne plast kan på enkelte områder ha langt større negativ påvirkning på miljøet, sier hun og konstatere at uvitenhet styrer nordmenns engasjement.

Faktasjekk: Hvorfor er frukt og grønt pakket inn i plast?

Vil ikke ha plast, vil ha alle fordelene

Utfordringen er at nordmenn sier vi ønsker mindre bruk av plast, men en spørreundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS viser at vi ikke er villig til å klare oss uten fordelene plasten faktisk gir oss.

Ifølge undersøkelsen sier 80 prosent at de er villige til å gjøre en innsats for å redusere plastforbruket.

Vi er derimot helt uvillige til å akseptere at matvarer får dårligere holdbarhet, at det er mindre friske varer i butikken - eller at vi må handle oftere for å kompensere for kortere holdbarhet på maten.

Det betyr også at vi ikke er villig til at maten skal ha vært mer eksponert mot elementene.

Det eneste mange ønsker å bidra med, er mindre bruk av plastposer til handling, samt å handle mindre vann på butikken.

- Mange forbrukere irriterer seg bare over plastemballasje. De aner ofte ikke hvorfor den er der, eller at den som regel har en viktig funksjon, sier kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett.

- Det er en grunn til at en rekke matvarer har plast rundt seg. Den beskytter maten under transport, hindrer uttørking, lys- og oksygenpåvirkning og øker holdbarheten. Dermed fører den til mindre matsvinn som er mye mer miljøskadelig enn plastemballasje, sier Schrøder.

Ekspert på plastforsøpling: - Plast er fremtidens materiale

Mest sett siste uken