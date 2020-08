Vi som spiser kjøtt gir liv til dyr

Norsk vegansamfunn vil ha statsstøtte slik at veganismen lettere kan utbres. Statsstøtten bør heller gå til dem som spiser kjøtt, for det er kjøttkonsumentene som gir dyrene liv.

Det ser ut til å falle Norsk vegansamfunn tungt for brystet at det stilles spørsmål ved vegansamfunnets ønske om statsstøtte.

I sitt innlegg i Nettavisen 29. juli prøver Henrik Kjellmo Larsen og Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn å gi inntrykk av at veganisme ikke dreier seg om politikk, men etikk. Som om veganisme skulle være den eneste etisk holdbare posisjon.

Jobber politisk for å innskrenke andre menneskers frihet

Men Larsen og Rostøl medgir at statsstøtte søkes for å jobbe politisk. Hva er egentlig formålet med det? Full likestilling mellom mennesker og dyr? Strenge lover for dyrevelferd har vi allerede. Trengs det virkelig mer?

Veganere har full frihet til å være veganere. Det er når dette levesettet skal overføres på andre at det blir problematisk. Et vegansk levesett innebærer at det er svært mye som må forsakes. Når vegansamfunnet jobber politisk for å dra resten av samfunnet i vegansk retning, så innebærer det dermed at andre menneskers muligheter til blant annet å spise kjøtt vil innskrenkes.

At det er innskrenking av andre menneskers frihet den veganske politikken i stor grad dreier seg om kan det ikke være noen tvil om. Veganpolitikerne som «heies frem» på Norsk vegansamfunns nettside fremhever redusert kjøttforbruk som sin sak. I ytterste konsekvens innebærer det å nekte andre mennesker å spise kjøtt.

Skulle Norsk vegansamfunn få den politiske viljen sin er det bare å si farvel til juleribben og mange andre herligheter. Vegansk politikk innebærer derfor stor innskrenking av andre menneskers frihet dersom den skulle gjennomføres. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Veganisme har således klare fellestrekk med religioner i sin hang etter å ville regulere andre menneskers liv, det vil i praksis si å ville redusere andre menneskers frihet.

Derfor er sammenblandingen av tro/livssyn og politikk en uting.

Kan være svært farlig

Veganerne Larsen og Rostøl påstår til det kjedsommelige at veganisme skal være så bra for helsen. Hvorfor i all verden må da veganere svelge en haug med piller for å unngå alvorlige mangelsykdommer? Dette gjelder spesielt for barn. Er det dette pillelivet vegansamfunnet søker politisk makt for å påtvinge oss andre?

At et rent vegansk kosthold uten en rekke kosttilskudd er direkte farlig er dokumentert utover den minste tvil. Dette gjelder blant annet det livsviktige vitaminet B12. Veganerne innser stort sett selv at kostholdet ikke gir den næring som trengs.

Men ikke alle gjør det. Det er spesielt alvorlig når dette levesettet påtvinges barn. I Sverige ble to veganerforeldre i 2019 dømt - der faren fikk ett år og to måneder fengselsstraff for å påført barnet sitt alvorlig feilernæring. Det er ikke den eneste saken der veganisme innebærer alvorlig omsorgssvikt overfor barn.

Veganisme er ikke etisk overlegent

Hadde det vært slik at veganisme var etisk overlegent all annen tilnærming til hvordan mennesker forholder seg til dyr, så kunne vegansamfunnets politiske engasjement kanskje vært mulig å støtte. Men slik er det ikke.

Veganisme vil i sin ytterste konsekvens innebære utryddelse av det meste av verdens bestand av større dyr. De fleste større dyr i verden er husdyr som ikke bare kan «slippes fri». Alternativet til å være husdyr er for disse dyrene å ikke leve i det hele tatt.

Så mener kanskje veganerne at husdyr lever så uverdige liv at de ikke bør ha liv i det hele tatt. Er det slik? Som nevnt har vi strenge lover for dyrevelferd allerede.

Husdyr lever nok langt bedre liv enn mange dyr i naturen. Ute i skogen er det Darwins nådeløse lover som gjelder. Det finnes ingen fungerende veterinærtjeneste for elg og hjort. Et rådyr som blir jaget av en ulv kan ikke ringe etter noe dyrepoliti.

I naturen finnes det altså rovdyr. Mennesket er ett av dem. Mennesker har spist kjøtt siden tidenes morgen.

Veganisme er unaturlig. Derfor er ikke veganisme et livssyn/levesett som med noen rett skal tvinges på andre. Det finnes ikke etisk grunnlag for noe slikt.

Vi som spiser kjøtt gir liv til dyr

I praksis avhenger husdyrenes liv av at mennesker spiser kjøtt og benytter andre animalske produkter. Uten kjøttkonsum, ingen husdyr, rett og slett. Derfor er det vi som spiser kjøtt som gir dyr liv. Slik har det vært i 10.000 år.

Og derfor kan kjøttkonsumenter hevde at kjøttkonsum er et etisk riktig valg. Men kjøttkonsumentene er (foreløpig) ikke organisert som noe livssynssamfunn, og søker derfor heller ikke om statsstøtte.

I et samfunn med full tro- og livssynsfrihet må alle fritt kunne definere sitt livssyn. Følgelig kan hvem som helst definere hva som helst som livssyn. Og derfor har Arild Rønsen helt rett når han her i Nettavisen hevder at støtten til tros- og livssynssamfunn må avvikles.

I motsatt fall bør kjøttkonsumentene danne sitt eget livssynssamfunn. Det etiske grunnlaget er der.

Det er vi som spiser kjøtt som gir liv til dyr.