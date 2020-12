- Vi trenger svenske tilstander i norske butikker

Nordmenn slutter ikke å drikke selv om vi ikke får lov å reise til Sverige. Det er Vinmonopolets salgstall under koronakrisen et bevis på.

Av Andreas Oftedal, leder Høyres Studenter

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

For Unge Høyre er det også et bevis for at vi trenger en ny avgiftspolitikk.

Den siste salgsrapporten fra Vinmonopolet bør få alles øyebryn til å heve seg. «Salget økte med 43 prosent i november 2020 mot samme måned i fjor. Det er størst vekst i kommunene nærmest Sverige», starter den.

I gigantfylket Viken er økningen på 74 prosent. I grensebyene Kongsvinger, Halden og Fredrikstad er veksten på langt over 100 prosent hittil i år.

Mot tidenes resultat

For mens Systembolagene lengst vest i Sverige ligger brakke, går vårt statlige Vinmonopol mot tidenes resultat som følge av reiserestriksjonene. Dette viser det vi i Unge Høyre og våre likesinnede har sagt i mange år:

Dette er penger som blir brukt på alkohol uansett. Spørsmålet er bare om de skal brukes på handel og verdiskaping i Norge, eller i Sverige.

Heldigvis har vi gjennom krisen en regjering som lytter til de med skoa på, og ikke noe Støre eller Vedum-ledet som ser seg blind på ideologiske dogmer hvor mer skatt og mer stat er løsningen på alt

Grensehandel er big business. I et normalår nærmer det seg 20 milliarder kroner som kunne vært forbrukt og bidratt til jobber, aktivitet og vekst på norsk side, men som i stedet veksles i svenske kroner og forsvinner. Dette må vi begrense, og regjeringens budsjettforlik med Frp, er et skritt i riktig retning.

Avgiftskåt venstreside som aldri blir fornøyd

10 prosent lavere avgift på øl og vin, 25 prosent lavere avgift på snus, 50 prosent lavere avgift på brus og fjerning av sukkeravgiften er ifølge den avgiftskåte venstresiden «så lite» at det ikke vil påvirke grensehandelen noe, men samtidig «så mye» at det vil bli katastrofe for folkehelsen.

Det er åpenbart at ett av to, og trolig begge deler, er feil.

På den andre siden er både Virke, som organiserer bedriftene som sliter mest i Norge nå, og flere LO-forbund som organiserer de som jobber der, glade for avgiftslettelsene fra Høyre, V, KrF og Frp.

Uttalelsen hans om at det er «viktigere med lave avgifter på pølser og pizza enn på pjolter og pils» for å stagge grensehandelen er ellevilt naiv

Lytter til de med skoa på

Heldigvis har vi gjennom krisen en regjering som lytter til de med skoa på, og ikke noe Støre eller Vedum-ledet som ser seg blind på ideologiske dogmer hvor mer skatt og mer stat er løsningen på alt.

Men avgiftene må videre ned. Så langt ned at de for alvor konkurrerer med svensk nivå.

Vi i Unge Høyre er helt på linje med våre venner i Frp her. Vi mener Høyre bør gå til valg på å senke avgiftene på alle grensehandelsutsatte varer betydelig. På alt som lokker folk i grensenære strøk til å ta lørdagshandelen på Maximat og Systembolaget, i stedet for på Kiwi og Vinmonopolet. På brus, saft, godteri, sjokolade, snus, vin og øl.

Og gjerne også på brennevinet, som KrF fikk ha i fred i denne omgang.

Latterlig forsvar

Jeg håper alle fikk med seg TV2-intervjuet hvor Trygve Slagsvold Vedum valgte å le seg i hjel, i stedet for å svare på hvorfor Senterpartiet ikke gjør noe som helst med avgiftene på grensehandelsutsatte varer i sitt alternative statsbudsjett.

Uttalelsen hans om at det er «viktigere med lave avgifter på pølser og pizza enn på pjolter og pils» for å stagge grensehandelen er ellevilt naiv. De 6000 norske arbeidsplassene grensehandelen er anslått å koste oss, er for viktig til å fleipes bort.

I realiteten er det norske butikkansatte langs grensen, norske ølprodusenter og norske sjokoladefabrikker Senterpartiet og Vedum står og ler av - midt i en nasjonal jobbkrise.

Vi i Unge Høyre er glad regjeringen og Frp heller jobber på lag med og heier på de.

Norsk verdiskaping trenger svenske tilstander i norske butikker.

