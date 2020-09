Vibeke fikk masse kritikk etter dette jaktbildet i lokalavisa - dette svarer hun

Torsdag forrige uke felte Vibeke Abusland (19) en hjort med 12 tagger i Hægebostad i Agder. Etter et oppslag i lokalavisen, kom derimot raskt kritikerne på banen.

- Det er en fantastisk følelse når du ser dyret går i bakken. Man får bekreftet at all den tiden man har brukt for å trene, har vært nyttig og at arbeidet man har lagt ned har vært verdt det, sier Abusland til Lister24, som omtalte saken først.

Det har satt sinnene i kok til flere som har kommentert saken på Facebook-delingen til Farsund-avisen, hvor 19-åringen poserer med den døde hjorten.

Abusland sier til Nettavisen at hun selv tror det meste beror seg på misforståelser av hvordan jakt egentlig fungerer.

Vant til motstand

Under bildet av lyngdølen og det felte dyret dukket det nemlig opp - i tillegg til mange positive tilbakemeldinger - enkelte kritiske kommentarer.

«Det burde aldri være en glede å ta et liv!», skriver en bruker.

En annen mener man ikke bør være stolt av «å posere med et drept dyr».

«Dustete gjort å gå rundt og drepe for gøy», skriver en tredje.

Det har kommet både positive og negative kommentarer på jaktbildet til Vibeke Abusland. Foto: Skjermdump / Facebook

- Du kan sammenlikne følelsen med en fotballspiller som scorer i en viktig kamp. Den følelsen han får når han fyrer av et skudd, det sitter perfekt, og går i mål. Altså har han trent nok til å gjøre alt riktig når det virkelig gjelder, sier Abusland til Nettavisen.

Hun forteller at hun som ung, kvinnelig jeger kan møte litt motstand, men at folk stort sett er positive til hobbyen hennes.

- De fleste som reagerer negativt er folk som i utgangspunktet ikke har noe forhold til jakt. Det er jo litt morsomt når folk sier at de synes det er grusomt at vi kan drepe et dyr for å skaffe mat, men like etterpå drar de i butikken og kjøper kjøtt, poengterer Abusland.

JAKTGLAD: Her er Abusland avbildet på en reinsdyrjakt. Foto: Privat

- Kan ikke beskrives

Likevel har hun stor forståelse og respekt for at andre folk ikke har samme syn på jakt som henne selv.

- Det er ikke den delen av jakta der man tar livet av dyret som gleder meg, men hele opplegget med jakta. Det tror jeg ikke man klarer å beskrive og forstå med mindre man har opplevd det selv, utdyper 19-åringen.

Hun mener hjorten hun skjøt, som hadde en slaktevekt på 146 kilogram, er en fantastisk matressurs.

LEDERANSVAR: Vibeke Abusland er ikke bare glad i å jakte, men også leder av kvinnegruppa i Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening. Her fra en reinsdyrjakt. Foto: Privat

- Hva er vel mer bærekraftig enn å høste fra overskuddet som naturen gir oss? spør Abusland retorisk.

- Hva har du å si til de som mener du ikke bør jakte, da?

- Jeg er jeger og stolt av det. Uansett hva folk måtte mene, så tror jeg ikke det er noe som kan endre på det.

