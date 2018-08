Vibeke Skofterud begraves

Torsdag tar lang rekke av personligheter i Idretts-Norge farvel med Vibeke Skofterud sammen med familie, venner, bekjente og lokalbefolkningen.

EIDSBERG (Nettavisen/NTB): Skofteruds begravelse, som vil sprenge kapasiteten i Eidsberg kirke, starter kl. 13.00.

Nettavisens reporter på stedet melder om at anslagsvis 800-900 følger Skofterud til graven. Inne i kirken er det plass til 450 mennesker. Resten kan følge begravelsen på benker foran en storskjerm utendørs.

- Det er sorg og fortvilelse som preger lokalsamfunnet. Samtidig ser vi en sterk vilje til å stille opp og hedre minnet om Vibeke, uttalte Eidsbergs ordfører Erik Unaas til Nettavisen like før begravelsen.

Han har bakgrunn som sportsjournalist, kjente Skofterud og fulgte karrieren hennes.

- I alle disse årene gikk hun for klubben sin, Slitu, selv om det ikke manglet tilbud fra andre. Hun stilte også opp på klubbrenn og aktiviteter her og var en stor inspirasjonskilde for andre i klubben, sier han.

- Hun var Eidsberg kommunes aller beste ambassadør, legger ordføreren til.

Du kan følge begravelsen direkte i videovinduet over.

Vibeke Skofterud gravlegges fra Eidsberg kirke torsdag. Pyntet kiste i kirken før seremonien.

- Levde fullt ut

Tidligere landslagstrener i ishockey, Roy Johansen, beskriver Vibeke Skofterud som fantastisk før torsdagens begravelse i Eidsberg i Østfold. Roy Johansen. – Hun var ei fantastisk jente som jeg ble godt kjent med under Mesternes mester. Hun levde fullt ut, sa Johansen til NTB i forkant av begravelsen torsdag. Han og Skofterud deltok i 2016 i NRK-programmet Mesternes mester, der tidligere idrettsutøvere konkurrerer mot hverandre i ulike øvelser. De to fortsatte å holde kontakten etter at innspillingen var over. Johansen mener Skofterud gikk bort altfor tidlig. – Hun hadde mye omsorg for hverandre, og det var mye humør. Hun var levende, sa han. Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen. Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng. Lagvenninner til stede

Den fungerende prosten Runo Lilleaasen skal forrette sammen med kapellan Magnus Grøvle Vesteraas. Skofterud omkom i en alder av 38 år. Det skjedde i slutten av juli etter en ulykke med vannscooter.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette blir en så normal og verdig begravelse som mulig. Deler av den skal jo direktesendes på TV og nettet. Det gjør den spesiell. Det viktige er at familie, kjæreste og venner får tatt et verdig farvel med Vibeke, sier Lilleaasen til NTB.

Familie og flere av Skofteruds tidligere landslagsvenninner i langrenn skal bære kisten.

Det blir så minnestund i Eidsberghallen. Den ledes av TV-profilen Carsten Skjelbreid.

Det er lagt ut tre kondolanseprotokoller i Østfold i forbindelse med Skofteruds død. Lilleaasen oppfordrer også til at familien og kjæreste får SMS og mail med støtteerklæringer.

– Send det gjerne utover høsten. Da trenger de det. Torsdag vil det ikke være mulig for dem å snakke med og takke alle frammøtte, sier Lilleaasen.

Venner og familie tar farvel med Vibeke Skofterud i Eidsberg kirke torsdag.

(©NTB)

Fakta: Fakta om Vibeke Skofterud

Navn: Vibeke Skofterud. Født: 20. april 1980 (38 år). Død: 29. juli 2018. Idrett: Langrenn. Aktiv i kvinnelandslaget: 1999-2014. La opp i august 2015. Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011), NM-gull sprint fristil (2002), Vasaloppet (2012). 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). Skofterud blir torsdag gravlagt ved Eidsberg kirke.

Mest sett siste uken