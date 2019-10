Vidar Kleppe: - Dette er veldig, veldig, veldig trist

Klokken 17 skal det avgjøres hvem som blir ny ordfører i Kristiansand.

1. januar 2020 slås Kristiansand, Søgne og Songdalen sammen til én kommune.

I over fire uker har det hersket full forvirring over hvem som skal styre storkommunen etter at verken Høyre eller Ap sikret flertall.

Demokratene ble 3. største parti med 13,4 prosent stemmer, men valgrusen varte ikke lenge for Demokratenes Vidar Kleppe: Fire utbrytere fra hans parti sikrer trolig at Jan Oddvar Skisland (Ap) blir ny ordfører onsdag ettermiddag.

- Dette er veldig, veldig, veldig trist, sier Kleppe til Nettavisen onsdag morgen.

- Ligner korrupsjon

Han er opprørt over at fire utbrytere fra Demokratene i det stille har forhandlet med Ap og ifølge Kleppe, latt seg «kjøpe».

- Dette ligner korrupsjon, sier han indignert.

De fire er Roy Fardal, Lajla Elefskaas, Olav Homme og Jorunn Aaselle Olsen.

- Nei, vi har ikke latt seg kjøpe, men jeg får lovnad om økt fokus på dyrevelferd, sa Olsen til NRK onsdag morgen.

- Skriftlig kontrakt

Med støtte fra de fire og R, SV, Ap, TVP, MDG, Sp, sikrer Skisland knappest mulig flertall med 36 av 71 representanter.

- Kleppe, kan dette endre seg under den skriftlige voteringen klokken 17 i dag?

- Ikke vet jeg, men de fire har skrevet under en kontrakt med de rødgrønne om at de ikke skal melde seg inn i Demokratene igjen.

- Du sier de fire får «fete politiske verv» for å støtte Ap - kan du være konkret?

- Ja, plass i helse- og sosialutvalget, i formannskapet og i byutviklingsutvalget, svarer Kleppe.

- Først og fremst et svik mot velgerne

- Fire av dine har forlatt deg. Føler du deg dolket i ryggen, Kleppe?

-Dette er først og fremst et svik mot velgerne, jeg overlever, jeg - selv om vi nå ikke kommer i den vippeposisjonen vi så for oss.

Han er spent på de kommende budsjettforhandlingene.

- Det vi ser nå, er et skjørt flertall, og de fire utbryterne har sagt de vil støtte Demokratene i sak, så her er mye uvisst fremover, sier han.

- Er partiet ditt i oppløsning, Kleppe?

- Nei, på ingen måte! Vi har fått et jevnt tilsig av medlemmer, og ingen fikk så mange personstemmer som jeg, under valget. Jeg fikk 2814, sier han.

- Skisland fikk «bare» 2020.

Arbeiderpartiet (Ap) fikk 18,3 prosent, Høyre 17,7, prosent, KrF 11,5 prosent, MDG 7,5 prosent, SV 6,1 prosent, Frp 5,5 prosent, Sp 4,6 prosent og Venstre 3,3 prosent ved årets valg.

De 71 plassene i det nye bystyret fordeles slik: