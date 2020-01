Video av medisinsk personell i vernedrakter som skanner flypassasjerer skaper frykt

Denne videoen som nå deles på Twitter skaper frykt om en global epidemi.

NEW YORK (Nettavisen): Denne videoen, som skal vise medisinsk personell som skanner flypassasjerer på en kinesisk fly på vei ut av byen Wuhan, skaper nå frykt for en global epidemi, skriver Business Insider.

Videoen, som er lagt ut på Twitter av journalisten David Paulk fra det den Shanghai-baserte redaksjonen til Sixth Tone, skal vise medisinsk personell på en kinesisk fly i Wuhan.

På videoen som nå spres på Twitter kan man se flere helsepersonell som er ombord på et fly som skal ta av fra Wuhan, og som skanner flere av passasjerene. Foto: Twitter:@davidpaulk

Nettavisen har vært i kontakt med journalisten og fått tillatelse til å gjengi den. David Paulk presiserer derimot overfor Nettavisen at videoen så langt er ubekreftet.

Business Insider skriver også at den aktuelle videoen skal ha blitt spredd på sosiale medier i Kina på mandag.

Tre personer er døde

Bakgrunnen for den angivelige skanningen er at Kina desperat forsøker å forhindre spredning av det såkalte Wuhan-viruset. På videoen som nå spres på Twitter kan man se flere helsepersonell som er ombord på et fly som skal ta av fra Wuhan, og som skanner flere av passasjerene.

Tre personer er så langt døde etter å ha blitt smittet av viruset.

Her blir en pasient fraktet inn på sykehuset i Wuhan, etter at vedkommende skal ha blitt smittet av viruset. Foto: STR / AFP

139 nye tilfeller

Kina bekrefter mandag 139 nye tilfeller av det sars-lignende lungeviruset, samtidig som de nå frykter de stor spredning når millioner samles for å feire kinesisk nyttår.

I tillegg bekreftes det mandag at ytterligere én person har mistet livet som følge av smitten. Dødstallet er nå tre, og totalt 201 personer har fått viruset påvist.

De nye tilfellene øker frykten for smitte når flere hundre millioner kinesere reiser for å feire kinesisk nyttår.

Det reelle tallet på smittede i Kina er trolig nærmere 1.700, har forskere ved et senter for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London regnet seg fram til. Foto: (Twitter:@davidpaulk)

136 nye tilfeller i Wuhan

136 av de nye tilfellene ble registrert i byen Wuhan, hvor utbruddet startet. I tillegg er det registrert ett tilfelle i Guangdong og to i Beijing, ifølge Reuters.

Mandag bekreftet også Sør-Korea deres første registrerte utbrudd hos en 35 år gammel kinesisk kvinne som fløy fra Wuhan til Incheon internasjonale lufthavn. Kvinnen ble isolert ved ankomst til landet da hun hadde symptomer som høy feber, skriver Reuters.

Også i Japan og Thailand er viruset påvist hos personer som har besøkt Wuhan.

Det reelle tallet på smittede i Kina er trolig nærmere 1.700, har forskere ved et senter for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London regnet seg fram til.

Likevel ser ikke lungeviruset ut til å være så farlig som man kunne frykte, mener den danske virusforskeren Anders Fomsgaard.