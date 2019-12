Video fra Jeffrey Epsteins selvmordsforsøk har forsvunnet

Video fra det angivelige selvmordsforsøket til den tiltalte mangemilliardæren Jeffrey Epstein har forsvunnet.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge New York Daily News har overvåkingsvideoen fra Epsteins første forsøk på å ta sitt eget liv, blitt borte. Den oppsiktsvekkende nyheten bekreftes av assisterende statsadvokat Jason Swergold i District of New York.

Milliardæren Jeffrey Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død på cella 10. august i år, og konklusjonen er at han har tatt sitt eget liv.

Bare noen uker tidligere, 23. juli, prøvde Epstein angivelig også å ta sitt eget liv. Da satt han på celle med Nick Tartaglione, en tidligere politimann som er siktet for drapet på fire menn.

Politimannen var på Epsteins celle

Tartaglione var på cella da Epstein forsøkte å ta sitt eget liv i juni i år, og prøvde ifølge mannens advokat å redde livet til mangemilliardæren etter forsøket.

Det er advokatene til Tartaglione som nå hadde bedt om å få en kopi av videoopptakene fra utenfor cella, for å bruke i deres egen drapssak. Tartaglione skal nemlig ha varslet vaktene etter forsøket, og således ha bidratt til å redde Epsteins liv.

En kilde opplyser også til avisen, at det etterforskerne også prøver å komme til bunns i, er om Epstein ble utsatt for et angrep på cella, eller om han forsøkte å ta sitt eget liv. Tartaglione selv og hans advokat hevder at Epstein forsøkte å ta sitt eget liv, og at politimannen reddet Epstein fra å ta sitt eget liv ved å henge seg selv.

Tartaglione risikerer 45 års fengsel

Advokatene ønsker å kunne vise til politimannens «gode karakter», og ville gjerne ha tak i opptaket for å kunne se om videoopptaket hadde fanget opp politimannens innsats for å redde livet til Epstein, skriver Business Innsider. Tartaglione risikerer nemlig 45 års fengsel for de fire drapene han anklages for.

Nå har advokaten til Nick Tartaglone, Bruce Barket, derimot fått beskjed om at videoopptaket fra utsiden av cella er forsvunnet.

Dommer ved Southern District of New York,Kenneth Karas, har nå bedt om en etterforskning for å finne ut hva som har skjedd med opptaket, ifølge Business Insider.

Ble satt på selvmordsvakt

Epstein ble satt på selvmordsvakt etter at han ble funnet på cella med skader i nakken etter et selvmordsforsøk 23. juli i år.

Han ble derimot tatt av selvmordsvakt en uke før han ble funnet død, men han skulle likevel sjekkes på hvert 30. minutt. Det ble også da påkrevd at han skulle ha en annen person i cella, men han ble flyttet fra cella 9. august, dagen før Epstein døde.

To fengseslansatte, Tova Noel (31) og Michael Thomas (41), er siktet i forbindelse med dødsfallet til mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

Justisminister William Barr har tidligere uttalt at dødsfallet til Jeffrey Epstein kom som en følge av en serie med tabber.

