Video viser hvor lenge aerosolpartikler kan henge i lufta: - Grunn til å følge rådene

Nye funn avslører hvor lenge smitten kan henge igjen i lufta etter hoste.

Finske forskere mener partikler som kan inneholde koronavirus kan henge i lufta innendørs flere minutter, men det er for tidlig å konkludere.

Foreløpige resultater fra en finsk studie tyder på at såkalte aerosoler - bittesmå dråpepartikler - som også kan bære viruset kan henge igjen i luften innendørs i flere minutter etter at en person har hostet, ifølge den finske avisen Yle.fi.

Se hvordan partiklene kan bevege seg i lufta etter at person har hostet i videoen øverst i saken.

- Hvis en smittet med koronavirus hoster og går bort, og en annen person kommer i nærheten av samme sted, kan aerosolpartikler som inneholder koronavirus havne i luftveiene hans, sier Ville Vuorinen professor ved Aalto Universitet i Finland til avisen.

Skal undersøkes nærmere

Studien er et samarbeid mellom blant andre det finske meteorologiske instituttet, det finske tekniske forskningssenteret og universitetet i Helsingfors, samt instituttet for helse og velferd (THL). Forskerne, som er eksperter på blant annet fluiddynamikk, aerosolfysikk, sosiale nettverk og ventilasjon bruker en superdatamaskin og simulering av at en person hoster mellom to hyller inne i en butikk, for å undersøke hva som skjer med partiklene.

En av forskerne bak, Ville Vuorinen, har tidligere påpekt at de som jobber med studien ikke er medisinske eksperter, og at de ikke kan trekke konklusjoner om hvordan dråpesmitten sprer seg i praksis. Ifølge omtalen på universitetets nettsider skal eksperter på smittsomme sykdommer og virologi undersøke resultatene.

Ikke nye anbefalinger

Det finske instituttet for helse og velferd anbefaler i likhet med norske myndigheter, at man holder avstand, hoster i albuekrok eller tørkle, og sørger for god håndhygiene, for å redusere faren for smittespredning.

De nye funnene gjør det ikke aktuelt å endre funnene, skriver Yle.fi, men Jussi Sane ved THL understreker viktigheten av å følge de rådene som nå er gitt.

- De foreløpige resultatene oppnådd av samarbeidet fremhever viktigheten av anbefalingene våre, sier han i en omtale på universitetets egne nettsider.

Også tidligere har en laboratoriestudie funnet at viruset kan sveve i luften i slike partikler i lang tid - opptil tre timer. Førsteamanuensis Are Martin Holm ved Universitetet i Oslo påpekte imidlertid i mars overfor Dagens Medisin at det ikke nødvendigvis vil bety at virus i disse partiklene er nok til å smitte mennesker.

De finske forskerne vil videre jobbe med å få en bedre forståelse av hvordan aerosolpartikler oppfører seg, og eksperter skal videre undersøke resultatene.

