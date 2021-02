Viggo Kristiansen løslates ikke

Fredag 19. mai 2000: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble sist sett i live da de badet i 3. Stampe i Baneheia i Kristiansand klokken 18.50. Da de ikke kom hjem på kvelden, ble en massiv leteaksjon satt igang.

Søndag 21. mai: Klokken 20.37 blir likene av de to jentene funnet, et stykke vest for tjernet. De hadde blitt bevisst skjult under kvister.

Onsdag 13. september 2000: Viggo Kristiansen (da 21 år) og Jan Helge Andersen (da 19 år) ble arrestert og siktet for drapene.

Andersen tilsto etter at DNA-bevis knyttet ham til gjerningen.

Andersen forklarte at Kristiansen var hovedmannen bak handlingene, og at de hadde lokket jentene vekk fra stien med at de skulle se etter kattunger. Deretter hadde de truet, voldtatt og drept jentene med kniv.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, og mener han er uskyldig dømt. Det ble ikke funnet DNA som knytter Kristiansen til åstedet.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid. Forvaring vil si at Kristiansen ikke slipper ut før han blir ansett å ikke lenger være en fare for samfunnet.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han ble prøveløslatt i desember 2015, og var ferdig med soningen i 2019.

18. februar 2021 besluttet Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker at Viggo Kristiansen skal få prøve sin sak på nytt.