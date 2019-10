Viken vil krympe ny E18 vest for Oslo og skrote ny rullebane på Gardermoen

Det rødgrønne styret i det som etter nyttår blir Viken fylke vil krympe planene for E18 vest for Oslo.

OSLO (Nettavisen): «Hele E18 vest for Oslo er nok en gang i spill», melder NRK Østlandssendingen etter pressekonferansen i Lørenskog tirsdag der samarbeidspartiene Ap, MDG, Sp og SV presenterte den politiske plattformen for fylkesrådet som skal styre nye Viken fylke.

På pressekonferansen kom partiene med dramatiske nyheter for dem som ønsket seg ny E18 vest for Oslo. Den rødgrønne alliansen legger opp til en langt mindre omfattende E18-utbygging - med færre kjørefelt og færre milliarder, skriver Budstikka.

Partiene vil også skrote planene for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, melder NTB.

Les også: Klar med rødgrønn plattform for Viken fylke

Ønsker ikke å utvide veikapasiteten

Bakgrunnen for E18-utspillet er at de ikke ønsker en veiutbygging som øker veikapasiteten.

I en erklæring skriver fylkesrådet at de vil arbeide for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partiene i Oslopakke 3. Fylkesrådet legger til grunn at veikapasiteten ikke skal øke og at kostnad og bompenger for prosjektet skal reduseres.

Partiene trekker med det støtten som fylkestinget i Akershus ga prosjektet i fjor.

- Vi sier høyt og tydelig nei til regjeringens planer for E18 Vestkorridoren, sa MDGs Kristoffer Robin Haug på pressekonferansen på i Lørenskog, melder NRK.

Den rødgrønne alliansen som skal styre i Viken vil bare ha en begrenset utbygging av E18, nemlig på etappen fra Lysaker til Strand, skriver Budstikka.

Natur og ungdom jubler

En som jubler over nyheten er Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom.

- De går mot utvidelse av monsterveien E18 Vestkorridoren og tredje rullebane på Oslo lufthavn. Det vil spare oss for masse unødvendige inngrep og utslipp, skriver Eiterjord på Twitter og ber samferdselsminister Jon Georg Dale lytte.

Vil reversere fylkessammenslåing

Den rødgrønne alliansen bekreftet på pressekonferansen at de i 2021 vil sende søknad om å oppløse Viken fylke. Samtidig lovet de å stå på i sitt arbeid og styre det nye fylket på best mulig måte.