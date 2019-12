Viktoria-fallene tørker ut: – Første gang vi ser noe sånt

Ekstrem og langvarig tørke har redusert Afrikas mest berømte foss til en grå fjellvegg.

Det er sjelden mye nedbør rundt Viktoria-fallene fra april til september, men så skal regntiden begynne. I år har den derimot uteblitt fullstendig, med store konsekvenser.

Avlingene svikter og rundt 45 millioner mennesker er avhengig av matvarehjelp.

Det var NRK som først omtalte saken i Norge.

Årsaken til den langvarige tørken skal være klimaforandringer, advarer Zambias president ifølge The Independent. Han frykter et av verdens underverker står i fare for å bli borte fullstendig.

– Ønsker vi å gi Afrika videre til den neste generasjonen uten de mektige Viktoria-fallene? Er det det vi vil? spør presidenten på Twitter.

A combination picture shows visitors taking pictures in front of flowing water (top) and dry cliffs following a prolonged drought (bottom) at Victoria Falls, Zimbabwe taken January 17, 2019 and December 4, 2019. REUTERS/Mike Hutchings TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Mike Hutchings (Reuters)

Selv om det er vanlig at vannstanden synker i tørkeperioden pleier regntiden å fylle den raskt opp fra oktober til januar. Vannføringen i elven som leder opp til den berømte fossen er på sitt laveste på 25 år, under halvparten av sitt vanlige nivå.

– Når det har vært tørt i tidligere år, har det aldri vært i slikt omfang. Det er første gang vi ser noe sånt, sier Dominic Nyambe, en suvenirselger i Livingstone Falls på zambesisk side av elven, til Reuters.