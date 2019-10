Vil at Oslo-beboere skal kjøre el-sparkesykkel også om vinteren

Skal lokke til bruk av elsparkesykler i vintermånedene med vinterdekk og «stoppknapp».

Det finnes flere tusen el-sparkesykler som kan leies i Oslo. Men vinteren nærmer seg, og med den kulde, is og av og til litt snø.

Det logiske for folk flest er kanskje da å droppe el-sparkesykkelen og heller ta beina fatt.

Men leverandøren Circ vil lokke folk til å ta dem i bruk (nesten) uansett føre.

Deres sparkesykler skal få på vinterdekk.

– Vi reduserer antallet el-sparkesykler i Oslos gater. I tillegg får sparkesyklene vinterdekk, som betyr at de får bedre grep på veien. Vi har også utviklet en funksjon som gjør at vi kan deaktivere alle el-sparkesykler vi har ute i gatene, med ett enkelt knappetrykk, hvis vi opplever at værforholdene gjør det for risikabelt å kjøre. Det er en vurdering vi gjør fortløpende, og vi er klare til å trykke på knappen når det blir nødvendig, sier Emil Åkesson, Nordisk sjef i Circ i en pressemelding.

Vinterdekkene skal være klare i desember lover selskapet.

– Frost og glatte veier kan være et problem i hele Norden. Selv om vi reduserer antall el-sparkesykler i Oslo, vil vi ikke fjerne hele tilbudet. Mange brukere setter stor pris på å kunne bruke sparkesyklene som en del av sin hverdag, og det tilbudet ønsker vi å gi dem også gjennom vinteren, sier Åkesson.