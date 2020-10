Vil betale folk 48.000 kroner for å bli smittet av koronaviruset

Ekstrem strategi for å sette fart på vaksineutvikling er på gang flere steder.

Ville du vært interessert i å bli låst inne på isolat og utsatt for koronaviruset for å hjelpe forskere med å forstå sykdommen bedre - og muligens sette fart på utvikling av en vaksine?

Nature og BBC melder at den britiske regjeringen har inngått en avtale verdt 33,6 millioner pund - over 400 millioner kroner - med det Dublin-baserte forskningsinstituttet Open Orphan for å sette i gang nettopp et forskningsprosjekt der nettopp dette er hensikten.

Målet er å komme i gang allerede i januar, og skal skje i samarbeid med anerkjente Imperial College London og Royal Free Hospital i London.

Vil sette fart på utviklingen

Utfordringen med vanlige studier for å finne ut om en vaksine er effektiv, er at de såkalte fase 3-studiene kan ta svært, svært lang tid å gjennomføre.

Normalen er at man gir vaksinen til tusenvis - eller titusenvis - av personer. Så venter man noen måneder og ser i hvilken grad deltakerne blir smittet eller ikke i sitt vanlige liv.

Såkalte «human challenge»-studier tar ganske enkelt snarveien: Etter at man får en vaksine, blir man eksponert for viruset. Dermed vet man om en person faktisk er satt i en smittesituasjon, og man vil få mye bedre data på om en vaksine fungerer.

Les også: Vil ha ekstremt tiltak for å få korona-vaksine raskere på markedet

Utfordringen med denne typen studier er at de er etisk kontroversielle, fordi man med viten og vilje må infisere friske mennesker med et potensielt dødelig virus, som også har vist seg å kunne gi alvorlige langtidseffekter.

- Å med vilje infisere frivillige med et virus er noe man aldri kan ta lett på. Men slike studier er utrolig informative om en sykdom, sier Peter Openshaw, en immunolog ved Imperial College London som skal være med å lede studien.

- Det er helt avgjørende at vi beveger oss så raskt som mulig mot en effektiv vaksine og behandling av covid-19, og challenge-studier har potensialet til å akselerere og redusere risikoen i utviklingen av medisiner og vaksiner, sier han.

Ifølge Nature har Imperial College-økonomer tidligere kalkulert seg frem til at det å fremskynde utviklingen av vaksiner med én måned kan spare 720.000 leveår og 70 millioner leveår i fattigdom.

Les også: Legemiddelselskap tok av etter vaksinenyhet





Uklart hvilke vaksiner det skal testes på

I første omgang skal forskerne rekruttere friske mennesker i alderen 18 til 30 år, som skal brukes som prøvekaniner for å finne ut den minste virusmengden deltakerne må utsettes for hvis de skal bli smittet av sykdommen.

Poenget med den lavere alderen er å minimere risikoen involvert.

Les også: Nature: - For hver 1000 som smittes av korona under 50 år, vil nesten ingen dø

Hvilke vaksiner og medisiner som til slutt skal testes ut på hundrevis av deltakere er foreløpig ikke kjent. Ifølge WHO er det rundt 200 forskjellige vaksinekandidater som er under utvikling.

- For vaksinekandidater som fortsatt er midt i utviklingsløpet, kan challenge-studier være til hjelp for å plukke ut de som har mest potensial for å kunne gå inn i en større fase 3-studie, sier Englands helsedirektør Jonathan Van-Tam til BBC.

- For vaksiner som er i siste fase av utviklingen og allerede har vist seg å være trygg og effektiv, kan studiene vise om en vaksine hindrer smittespredning, i tillegg til å forhindre sykdom, påpeker han.

Får betalt for risikoen

Deltakerne som stiller opp for studien vil bli kompensert for innsatsen sin. Ifølge Nature tilbyr Open Orphan i utgangspunktet 4000 britiske pund i kompensasjon for å være med på lignende studier - i underkant av 50.000 kroner.

Ifølge Nature er det nå flere institusjoner verden over som vurderer lignende studier, blant annet i Belgia, Italia og Colorado State University i USA.