Vil bryte med Erna Solberg etter 40 år: - Nå må du ta til fornuft!

Knut Meiner frykter en hel bransje kan dø uten kraftfulle koronatiltak.

STORTINGET/HALVORSENS KONDITORI (Nettavisen): I kulissene forhandler regjeringen med Frp for å bli enige om de siste koronatiltakene.

Spent på sidelinjen trippper Knut Meiner i Komon-Stageway, som har 24 års erfaring fra bransjen og har stemt Høyre siden han var 18 år.

- Blir det champis, er den nok lunken, sier han med litt galgenhumor.

Han forteller at eventbransjen lager små og store arrangement, for alt fra hundre til tusen personer, i privat og offentlig sektor - og spiller en mye viktigere rolle enn mange er klar over.

- Det er så mange som lever av det vi generer. Vår lille bransje er så viktig for flyselskaper, hoteller, lyd- og lysleverandører, catering, trykkerier, busselskaper ..., ramser han opp.

- Vi er navet i en lang næringskjede.

Han fortviler.

- Hvor hardt rammet er din bransje?

- Den ligger med brukket rygg og i respirator for øyeblikket. Vi har stort sett tapt 90 til 95 prosent av omsetningen siden 12. mars, og vi ser ikke noe bedring før en vaksine er på plass, sier Meiner til Nettavisen.

- Det er ytterst kritisk for veldig, veldig mange i eventbransjen. Nå er det helt nødvendig med en målrettet støtte-ordning enn som treffer oss betydelig bedre enn det regjeringen har lagt frem til nå.

- Da kan jeg ikke stå inne for det lenger. Beklager!

- Du har vært Høyre-medlem i veldig mange år og «truer» nå med å forlate partiet. Hvorfor?

- Hvorvidt det skal oppfattes som er trussel, er jeg litt usikker på. Men jeg er folkevalgt i Nordre Aker i Oslo og Høyre-medlem, og jeg har problemer med å forstå at et parti som skal være næringsvennlig viser så total mangel på forståelse. Så jeg har hatt en lang samtale med meg selv, og hvis det ikke nå kommer noe bransjen jeg var med å starte, kan jeg ikke stå inne for det partiet lenger. Beklager, sier han oppgitt.

- Hvordan mener du løsningen vi venter på må innrettes for å kunne hjelpe dere tilstrekkelig?

- Vi må få dekket mer av de faste, uunngåelige kostnadene. Til nå har ordningen som har eksistert på det beste gitt oss mellom 15 og 25 prosent, og det er klart at i en tid hvor selskapene i bransjen ikke har inntekter hjelper det lite å få dekket 20 prosent av dine faste kostnader. Det er ikke nok i det hele tatt!

Meiner forteller at han følger forhandlingene som nå pågår tett.

- Vi vet at opposisjonen har spilt inn forslag til løsninger som regjeringen åpenbart har problemer med å svelge. Vi synes det er rart, når det fremdeles er vel 45 milliarder kroner igjen av det som ble satt av til krisetiltak i mars/april. Nå er det på tide å bruke de pengene, sier han.

- Ta til fornuft, Erna!

Meiner mener alvor når han vurderer å forlate Høyre:

- Som ihuga Høyre-mann har jeg aldri vært så glad noen gang for at vi har en mindretalls-regjering. Helt siden i sommer har jeg snakket med finanspolitikerne i Sp, Frp og Ap og fått utrolig mye støtte. Mange sier det er lett å sitte i opposisjon, men de har vist en helt annen forståelse for problematikken enn regjeringen har.

Han snakket direkte med statsminister Erna Solberg fordi han medvirket til hennes langsmøtetale.

- Jeg snakket direkte med Erna fordi hun brukte teksten jeg har vært med å skrive til landsmøtetalen sin, og selv om jeg var tydelig på at det var bra å si «vi skal ta vare på hverandre», har vi ikke sett noen spor av det, sier han oppgitt

- Helt til slutt: Hva vil du si til Erna?

- Ta til fornuft, Erna! Så skal jeg ikke melde meg ut. Tar du ikke til fornuft, melder jeg meg ut, avslutter Meiner.

