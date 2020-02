Får reisetiden ned til fire timer.

Dersom det statlige selskapet Nye Veier AS får viljen sin kan du i fremtiden kjøre mellom Oslo og Bergen i 110 kilometer i timen på en fire felters motorvei. Kritikerne mener lyntog vil være en bedre investering.

I dag tar turen langs E134 mellom Oslo og Bergen rundt syv timer.

– Vi ser for oss at vi kan klare å få ned reisetiden til cirka fire timar, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier AS til NRK.

Beregnet til å koste 150 milliarder

I forearbeidet til Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033 ble det statlig eide aksjeselskapet Nye Veier AS bedt om å foreslå strekninger de kan overta fra Statens vegvesen.

Det er i den forbindelse at Nye Veier AS la frem forslaget til ny E134 mellom øst og vest på en veikonferanse på Tysvær torsdag.

Strekningen er beregnet til å koste mellom 120 og 150 milliarder kroner.

De blå linjene viser en nordre og søndre trasé hvor ny E134 kan gå. Nye Veier presiserer at linjene ikke er et endelig trasévalg. De grønne linjene viser traseene for en alternativ toglinje. Illustrasjon: NRK

Vil heller ha lyntog

Ikke alle er like overbevist om at dette er den beste måte å bruke så mye penger på. Selskapet Norsk Bane mener et høyhastighetstog vil være mer kostnadseffektivt og fremtidsrettet.

– Jernbane vil koste 150 til 200 milliarder, men kostnaden blir til slutt mye mindre. Driftsinntektene er med på å betale ned investeringen, sier daglig leder Jørg Westermann til NRK.

Dessuten vil reisetiden blir kortere med høyhastighetstog enn med motorvei, påpeker selskapet.

– Lyntog gjør reisetiden kortere, med 2,5 timer mellom Bergen/Stavanger og Oslo. Transporttidene for gods vil også gå ned, sier Westermann.