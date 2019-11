Vil du ha besøk av oss?

I slutten av november og i begynnelsen av mars har jeg bestemt at vi skal tømme kontorene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for byråkrater.

Av Monica Mæland (Høyre), kommunal- og moderniseringsminister

Alle ansatte skal en av disse gangene ut i landet for å besøke kommuner, underliggende etater og organisasjoner. Vi vil snakke med folk og få råd om hvordan framtidas politikk skal se ut. Men vi er avhengige av å bli invitert.

Norge rundt

I løpet av min tid som kommunalminister har jeg reist rundt i hele Norge og lyttet til hva folk har på hjertet. Jeg får tilbakemeldinger på at det går godt i Norge, men offentlig sektor må hele tiden spørre seg hvordan vi kan lage enda bedre tjenester for folk. For det skal være mulig å leve gode liv i hele Norge - også i framtida.

Det er de som har skoene på, som vet hvor skoen trykker

Regjeringen er opptatt av kommunenes utfordringer på kort og lang sikt. Derfor er vi interessert i hvordan kommuner og etater tiltrekker seg fagfolk, og hvordan de jobber for å gi folk gode tjenester. Vi vil også få gode eksempler på innbygger-involvering som gir varme lokalsamfunn.

Tenkt tanken siden i fjor

For å utvikle velferdssamfunnet trenger vi innsikt og kunnskap fra hele landet. Ideen om å sende departements byråkrater ut i landet er noe jeg har planlagt siden jeg tiltrådte som kommunalminister i 2018. Jeg vet at nærkontakt mellom embetsverk og etater og kommuner gir gode resultater. Derfor håper jeg så mange som mulig ønsker å få besøk av departementet i slutten av november eller i mars.

Vi vil nå ta kontakt med kommuner og etater for å be om invitasjoner. Det er de som har skoene på, som vet hvor skoen trykker.

Jeg gleder meg til å legge ut på turné for å høre hva dere har å si.