Vil et høyere retorisk nivå kunne beskytte muslimer og jøder bedre?

Bagatellisering av sharia er ikke riktig, ei heller diskriminerende retorikk mot jøder og muslimer

Forleden leste jeg et innlegg fra april der Ervin Kohn, nestleder for antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn, krever «retorikksjekk.no» for bedre retorikk. Et høyere retorisk nivå vil kunne beskytte muslimer og jøder bedre, hevder Kohn. Nå som vi nærmer oss grunnlovsdagen 17. mai, tenkte jeg å skrive et innlegg om dette.

Kamp mot hat

Jeg er opptatt av å bekjempe jødehatet, muslimhatet og fremmedfrykten som finnes i samfunnet. Fremmedfrykt og fremmedhat rammer også innvandrere som meg selv. Dette er særlig aktuelt nå om dagen, når det pågår en rettssak mot en terrorist som har forsøkt å drepe muslimer i moskeen Noor. En mann som myrdet sin egen søster fordi hun ikke var av nordisk rase.

Les også: Ingen eier en debatt og har rett til å stigmatisere andre

Allikevel synes jeg at retorikksjekk.no som Kohn framsnakker, kommer i konflikt med ytringsfriheten. Hvem skal vel bestemme hva slags retorikk noen skal kunne ha rett til å benytte?

Barbari

Han reagerer for eksempel mot SIANS nei til sharia. Jeg har tidligere lest at han har forsvart og bagatellisert sharia. Jeg reagerer mot slik bagatellisering. Jeg selv har rømt fra et land med sharia-lover.

Det er Ingenting godt med disse barbariske lovene som straffer folk med å hugge av dem hender og føtter.

Sharia inneholder også ordninger som å kunne betale seg fri fra forbrytelser, Dieh (penger) for rettferdighet for ofre, samt rett til å diskriminere kvinner og henretter homofile.

Sharialover er rett og slett umenneskelige, anti-demokratiske og kvinnefiendtlige.

Les også: Sjømannskirken får 16 millioner i koronakompensasjon

Hevnbaserte lover

Forrige uke ble en ung iransk kvinne i Mashhad dømt til å blindes som følge av sharia-baserte lovbestemmelser- Den dømte kvinnen hadde kastet syre i ansiktet på en elsker, dette har gjort mannen blind.

Her kan du lese flere innlegg av Mina Bai.

En lovgivning og et straffesystem som baserer seg på hevn, som blant annet å trykke ut øyne, hører ikke hjemme i vår tid - og må fordømmes på det sterkeste i et moderne samfunn. Jeg er usikker om slike lover noen gang har hjulpet menneskeheten.

Frykten for religionskritikk råder

Kanskje det er nettopp her problemet ligger. At man rett og slett ikke tør å drive med ordentlig religionskritikk i norsk offentlighet av frykt for å bli svartmalt eller få selskap av fremmedfiendtlige elementer. Dermed blir religionskritikken, iallfall den som er rettet mot konservativ islam, kapret av miljøer som SIAN.

SIANs retorikk er ikke religionskritikk, men hatsk og anti-muslimsk propaganda. Det er udemokratisk og diskriminerende. Heldigvis har en slik organisasjon ikke mange tilhengere i Norge.

Les også: At muslimer diskrimineres oftere enn andre er en sannhet med en rekke modifikasjoner

Jeg har stor respekt for Ervin Kohn, og regner meg selv som forkjemper for jødenes rettigheter. Dette fordi jeg kommer fra et land der jødene diskrimineres, og der deres stat stadig beskrives som en «kreftsvulst» eller et virus av iranske myndigheter.

Når det er sagt, synes jeg at det er synd at han nekter å ta innover seg at en del av hatet som rettes mot jøder nettopp kommer fra muslimsk hold. Han hopper stadig over dette og sikter i stedet mot nordmenn, med henvisning til krigstida og kanskje det han selv har opplevd.

En verden i forandring

Det har jeg forståelse for. Men tidene har forandret seg, og jødehatet manifesterer seg til enhver tid på nye måter. I vår tid finnes det jødehatet blant ekstremvenstre, høyreekstreme og en del muslimer. Det vil Kohn aldri snakke om.

Vet han noe om Halimi-saken i Paris i 2006? Har han glemt Charlie Hebdo-islamistene, som også tok jødiske gisler i et jødisk supermarked? Har han glemt Bataclan, som har jødiske eiere? Drapene på de tre jødiske skolebarna og deres rabbi i Toulouse? Arfan Bhattis maskingeværsalve mot synagogen i Oslo?

Les også: - Kreftene som står bak og agiterer til angrep på muslimer og andre minoriteter bør det tas et oppgjør med

Vern om demokratiet

Det norsk offentlighet trenger er at vi alle verner om og verdsetter om våre sterke demokratiske tradisjoner. Dette innebærer religionsfrihet, ytringsfrihet og trosfrihet, Trosfriheten gjelder også for muslimer, jøder og andre. Samtidig innebærer disse retten til å velge seg bort fra religion og å fremme kritikk mot religion.

Jeg synes ikke at vi har greid å finne en god nok balanse mellom disse forskjellige verdiene enda, verdier som det alltid vil være et visst spenningsforhold mellom.

Bagatellisering av sharia, eller retorikksjekk.no-forslag fra religiøse mennesker, er ikke konstruktive bidrag som fremmer disse verdiene og balansen mellom dem.

Det gjør heller ikke mennesker som demoniserer jøder og muslimer.

Nettavisen Pluss: Disse Oslo-områdene er prisvinnere i boligmarkedet: – Her vil du alltid treffe blink