Vil Fellesforbundet skrote EØS-avtalen?

Høyt spill for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

OSLO KONGRESSENTER (Nettavisen): EØS-spørsmålet splitter venstresiden og arbeiderbevegelsen i Norge.

Onsdag skal Fellesforbundet, som LOs største forbund i privat sektor med sine 160.000 medlemmer, votere over EØS-avtalen.

Representantskapet har fremmet en innstilling om at det skal gjennomføres en offentlig EØS-utredning og hva mulige alternativer vil være. Det er dette kompromissforslaget som skal opp til votering onsdag formiddag.

Avstemningen starter klokken 9.45.

- Må ikke være cowboy-tilstander

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre talte til forbundet tirsdag, sa han at selv om mange vil skrote hele EØS-avtalen, er ikke det løsningen på problemene i arbeidslivet.

- Ap mener EØS-avtalen er god og skal tas vare på i en urolig verden. Derfor er jeg ærlig – vårt program og landsmøte går ikke inn for å utrede et alternativ til noe vi er for, sa Støre i sin tale til Fellesforbundets landsmøte i Oslo tirsdag.

- Det er ingenting i EØS som sier det må være cowboy-tilstander i deler av norsk arbeidsliv, sa Støre.

Han stilte seg for øvrig åpen til å utrede handlingsrommet i EØS-avtalen:

- Dere skriver at vi bør utrede hvordan vi bør bruke det handlingsrommet mer. Det synes jeg er et spennende forslag, sa han.

Kan få med hele LO



Mange av Fellesforbundets tillitsvalgte har sett seg lei på hele EØS-avtalen og mener den er en sentral årsak til økende problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge.

Men forbundsledelsen forsvarer EØS-avtalen, og representantskapet i forbundet har i forkant av onsdagens avstemning altså lagt fram et kompromissforslag. Ifølge innstillingen må alternativet til EØS enten bygge på WTO-regelverket og Norges handelsavtale med EU fra 1973, eller fullt medlemskap i EU.

Hvis Fellesforbundet likevel skulle stemme for å si nei til avtalen, vil det kunne føre til at LO som helhet sier nei til EØS på sin kongress i 2021 - som vil skape et problem for Arbeiderpartiet.

- Lite fristende å gamble

Flere aviskommentatorer omtaler den betente saken for Arbeiderpartiet onsdag: Ap er dratt mellom grasrotvelgerne fra arbeiderbevegelsen og samfunnseliten som støtter partiet – og EØS.

Adresseavisens leder mener den generelle norske støtten til EØS-avtalen og usikkerheten rundt brexit, bidrar til å gjøre det «lite fristende å gamble med Norges tilknytning til EUs indre marked».

- Ap-lederen freder EØS, men lover samtidig strengere kontroll over utenlandsk arbeidskraft om Ap vinner valget. Spørsmålet er om arbeidstakerne i de berørte bransjene lenger tror det er mulig. Deler av svaret får vi når Fellesforbundet avgjør sitt EØS-syn onsdag, skriver Trondheims-avisen på lederplass.