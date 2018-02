Rådhusets forvaltningstjeneste synes ikke det holder å avgiftsbelegge dem. De går drastisk til verks.

Nettavisen har i en rekke artikler rettet søkelyset på politikernes omstridte gratisparkering i Oslo rådhus.

Nå kan de de 32 gratis parkeringsplassene bli fjernet i ytterste konsekvens, skriver Aftenposten (bak betalingsmur).

Det har vakt mye harme at politikerne kvittet seg med parkeringsplassene til alle andre enn seg selv, men hvis Rådhusets forvaltningstjeneste blir lyttet til, kan dette raskt ta slutt.

De vil nemlig, ifølge en anbefaling Aftenposten har fått tilgang til, at:

Samtlige private P-plasser fjernes.

Inntil seks plasser bevares for «spesielle tilfeller» som sykdom og skal dekke behovet til samtlige ansatte i Rådhuset.

To plasser settes av til handicapparkering.

- Dette ser interessant ut. Men nå må byrådet levere sin anbefaling, så får vi vurdere den, sier Aps gruppeleder, Frode Jacobsen, til avisen.

- Ikke én politikk for rådhuset

Før jul foreslo byrådspartiene Ap, SV og MDG å avgiftsbelegge p-plassene - og fikk støtte av Høyre.

- Vi støtter forslaget, og bakgrunnen for det er at byrådet og flertallet i bystyret har vedtatt både å øke parkeringsavgiftene og fjerner så mange parkeringsplasser i sentrum. Da er den logiske konsekvensen av det at man også utreder hvordan parkeringsplassene i rådhuset kan avgiftsbelegges, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

- Vi kan ikke ha en politikk som gjelder sentrum, og en annen politikk for rådhuset. Så de har et stort flertall for dette forslaget, sa han.

Men Rådhusets forvaltningstjeneste foreslår altså mer drastiske tiltak.

