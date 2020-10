Vil forlenge unntakstilstanden i Spania

Vil forlenge unntakstilstanden til mai neste år.

Spanias statsminister Pedro Sánchez vil be parlamentet om å forlenge unntakstilstanden i seks måneder fremover, melder Reuters.

I tillegg til forslaget om forlenge unntakstilstand, vil det i tillegg bli innført flere tiltak. Blant annet vil antall personer som kan samles begrenses til seks personer, med unntak av de som er i samme husstand.

Sánchez uttalte videre at det ville bli forbudt å reise mellom regionene i landet. Regionene vil også få muligheten til å innføre portforbud mellom 23.00-06.00, med en times fleksibilitet begge veier.

Til nå har nesten 35.000 mennesker dødd som følge av viruset i Spania. Men eksperter sier at dødstallene i de fleste land trolig er langt høyere, fordi manglende testkapasitet og asymptomatiske tilfeller gjør det vanskelig å få oversikt over det virkelige omfanget.

Spania var også det første landet i EU hvor over en million mennesker testet positivt for koronaviruset. Da uttalte Sánchez at det reelle tallet faktisk var på over tre millioner, og at dette kom frem i antistoffstudier.

– Situasjonen er alvorlig og vi må alle være målbevisste, utvise sosial disiplin og den nødvendige dugnadsånden for å beskytte folkehelsa, sa Sánchez.