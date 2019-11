Vil gi barn lovfestet rett til å bli hørt

VIL HA LOVFESTET RETT: Line Henriette Hjemdal (til venstre) er leder for Familievernutvalget, som torsdag leverer sin NOU til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (til høyre). Utvalget vil gi barn en lovfestet rett til å bli hørt i forbindelse med mekling etter samlivsbrudd. Hjemdal er tidligere stortingsrepresentant for KrF. Her sammen med Ropstad under et tidligere KrF-landsmøte. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)