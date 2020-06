Vil ha flere tilbake på kontoret

Regjeringen vil legge til rette for at flere skal kunne komme tilbake til kontoret.

Presset på kollektivtransporten i Oslo og Bergen er stort, påpeker Iselin Nybø. Hun påpeker at regjeringen ønsker å legge til rette for at flere kan komme tilbake på kontoret etter 3 måneder med hjemmekontor, men påpeker at reiseveien må være trygg.

- Selv om det har sine fordeler er det viktig for verdiskapning og trivsel å kunne være på en arbeidsplass med kolleger.

Helsedirektoratet anbefaler blant annet at arbeidslivsorganisasjonene skal bidra til å lette presset på kollektivtilbudet, blant annet gjennom at ansatte kan skyve på arbeidstiden. Det anbefales at smittevernsveidelederen i kollektivtrafikken revideres, samt en trafikklysordning med gradering i rødt, gult og grønt basert på graderingen av smitte i samfunnet.

– Regjeringen tar nå med seg disse anbefalingene videre i arbeidet med å åpne opp stadig større deler av Kontor-Norge, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Skjermdump

- Smitten er ikke borte

22 pasienter er innlagt på sykehus fredag, mens 3 får pustehjelp, forteller assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

- Men smitten er ikke borte fra det norske samfunnet. Vi vet den kan øke raskt om vi slapper av for mye. For at vi skal kunne fortsette å ha en stabil situasjon med stor grad av frihet er det viktig at vi oppdater smittetilfeller tidlig.

Han forteller videre om TISK strategien, som skal sørge for testaktiviteten, isolering ved sykdom og bedre smittesporing.

Kaptein Sabeltann-plan bryter med retningslinjer

Nakstad påpeker under pressekonferansen at ordningen Dyreparken i Kristiansand har planlagt for Kaptein Sabeltann-showet, der de ønsker å dele opp et publikum på 800 personer i soner på 200 hver. Han sier de vurderer dette som brudd på reglene som er vedtatt for arrangementer.

- Ifølge disse reglene vil det fra 15. juni kunne gå opp til 200 tilskuere som et maksimalt antall publikum - da med en meters avstand, sier han.

- Skal åpne så snart som mulig

Mæland påpeker under pressekonferansen at hun forstår mange venter utålmodig opå nye regler for reise i Norden. Hun sier regjeringen ønsker å åpne landet raskt, men at det ikke er mulig å gjør det for raskt.

- Hvis vi nå mister kontrollen risikerer vi å måtte innføre nye restriksjoner. påpeker hun.

Regjeringen har inngått avtale med Danmark om fritidsreiser uten karanteneplikt og jobber for å få på plass lignende avtaler med de andre nordiske landene innen 15. juni.

Samtidig er det åpnet for arbeidsreiser til og fra Danmark, Sverige og Finland. I fritiden gjelder imidlertid karanteneplikten.

– Vi håper å kunne endre dette innen 15. juni, sier Mæland.

Monica Mæland forteller fredag at det jobbes for å få på plass avtaler om reise i nordiske land.

Myndighetene har tidligere varslet at reiser til og fra nærliggende europeiske land skal vurderes innen 25. juli, mens Utenriksdepartementet skal komme med nye reiseråd 20. august.

Mæland opplyste også at alle de 400 nye stillingene i politiet som ble opprettet i kjølvannet av koronakrisen, nå er besatt.

Oppfordrer demonstranter til å holde avstand

Monica Mæland åpner pressekonferansen med å snakke om situasjonen i USA og demonstrasjonene i Oslo fredag. På spørsmål om hun er bekymret for sikkerhetssituasjonen svarer hun at hun er mest bekymret for smittesituasjonen.

- Der er vi opptatt av at politiet bidrar til å gi veiledning og smitteråd, påpeker hun, og råder alle til å holde avstand.

Hun påpeker at arrangørene har vært opptatt av smittevern. Mæland sier hun utover dette ikke er spesielt bekymret for sikkerheten.

- Jeg har stor sympati og forståelse for ønsket om å demonstrere i denne saken, sier hun.