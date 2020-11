Vil ha gratis bompasseringer og parkering i Oslo sentrum før jul

Frp mener byrådet må ta flere grep for å redde årets julehandel.

På grunn av koronasituasjonen opplever handels- og servicenæringen store omsetningstap, fordi folk holder seg hjemme og er på sine hjemmekontor.

Nå foreslår Fremskrittspartiet i Oslo flere tiltak for å bøte på dette.

- Vi mener handels- og servicenæringen i Oslo trenger tiltak nå. Veldig mange er på hjemmekontor, og da blir store deler av kundegrunnlaget borte, særlig i sentrum, sier Aina Stenersen, leder av helse- og sosialutvalget i Oslo, til Nettavisen.

- Søndagsåpent og gratis parkering

Bransjen selv har karakterisert situasjonen som en krise for sentrumshandelen, og lederen av Oslo Handelsstands forening, Bjørn Næss, sier julehandelen kan bli redningen. Men da må folk komme seg til butikkene.

- For en del av sentrumsbutikkene er julehandelen avgjørende for lønnsomheten og for ikke å få røde tall i bøkene, sa Næss til Nettavisen i oktober.

For å bidra til å unngå de røde tallene, foreslår Oslo Frp nå en ekstra søndagsåpen helg før jul, allerede førstkommende helg. Det er én helg mer enn det som er planlagt.

- Vi mener også det må innføres gratis passeringer i bomringen i førjulstiden, og gratis parkering i sentrum hvor det er kommunale parkeringsplasser, sier Stenersen.

- Smittevennlig med bil

- Men er det smittemessig forsvarlig å trekke så mange til sentrum nå?

- Vi har sett at butikkene er veldig flinke til å ha smitteverntiltak, de har to meter avstand og mye Antibac, så det har så langt forløpt fint. Og når vi sprer julehandelen utover en ekstra søndag så sprer man også handelen utover, sier Stenersen.

Hun mener det også det er et smitteverntiltak om flere velger bilen.

- Da avlaster man kollektivtrafikken, og det er jo ganske smittevennlig å ta bilen til sentrum og så kjøre hjem igjen, sier hun, og samtidig påpeker:

- Vi ser at Oslo har en veldig høy arbeidsledighet, og mange er permitterte. Vi er ganske hardt rammet, og da er det viktig for familier å kunne slippe bompenger og heller kunne bruke pengene på julegaver til sine kjære og å få bittelitt bedre økonomi.

- Må snu seg raskt rundt

Frp-politikeren mener byrådet også bør la være å ta inn såkalt gategrunnsleie, leie for å bruke gategrunn til for eksempel uteservering utenfor en restaurant ut året.

- Det er for bedriftens lønnsomhet, fordi ofte kan leie av gategrunn overstige den. Vi mener et bortfall av hele gategrunnsleien ut 2020 kunne ha hjulpet mange, sier hun.

Flere av forslagene vil Frp ta opp som et privat forslag i bystyremøtet i Oslo 9. desember. Mens forslaget om søndagsåpent allerede til helgen i sentrumsbutikkene, skal de sende inn som et skriftlig spørsmål til byrådet i løpet av onsdagen.

- Byrådet er veldig raske på å peke på regjeringen og vil ha tiltakspakker, som er viktig, men det er også viktig å ha lokale tiltak for å redde handelen. Så her burde de kunne snu seg rundt raskt, sier Stenersen.

Nettavisen har spurt om en kommentar til saken fra byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), men har foreløpig ikke fått svar.

