Vil ha moms på elbiler fra neste år

Frp vil endre Granavolden-plattformen der det heter at elbilfordelene skal gjelde ut 2021.

- Om vi får gjennomslag for dette, vil det være et solid svar på bompengekrisa, sier Frps finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad til Dagbladet.

Han vil ha med seg de tre andre regjeringspartiene til å endre Granavolden-plattformen der det heter at elbilfordelene skal gjelde, ut perioden, i 2021. I dag utgjør elbilfordelene omkring 18 milliarder totalt, skriver Dagbladet. Bjørnstad sier til avisen at om vi starter neste år vil det gi omkring 7 milliarder kroner til staten, som kan finansiere bompengekutt.

Bjørnstad mener pengene for eksempel kan brukes til å gi et fradrag til de som har de største bompengekostnadene, skriver Dagbladet, men at det er for tidlig å si noe om akkurat hvordan ting skal gjøres.

Bjørnstad sier til avisen han ikke tror at moms på elbil vil gjøre at vil ha stor innvirkning på bruken av elbil.

- Om det blir en liten nedgang, vil det være midlertidig. For elbilen har fortsatt store fordeler.

Mens Høyres Henrik Aasheim, som leder finanskomiteen på Stortinget, har tatt til orde for å begynne å diskutere et nytt avgiftsregime for elbiler sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB at tiden slett ikke er moden for diskusjonen, og at vi ikke må gjøre endringer som kan snu skiftet vi har sett.

– Elbilen er en suksesshistorie i Norge. Nå må vi sikre at vi håndterer den riktig, sier Elvestuen til NTB.

– Det avgjørende er at vi når de klimamålene vi har satt oss, føyer han til.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) synes det er for tidlig å begynne å snakke om skroting av elbilfordeler. Foto: Paul Weaver

Elbilfordelene skal ikke fjernes før målet om at de utgjør 100 prosent av nybilsalget er nådd, lovet Elvestuen. Det skal etter planen skje i 2025.