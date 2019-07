Vil ha ti års fengsel for Krekar i terrorsak

Italienske myndigheter kommer også til å sende en utsendelsesbegjæring på Krekar. Det melder italienske medier.

Rettssaken mot Krekar har vært utsatt ved en rekke anledninger. Han er av italienske myndigheter anklaget for terrorvirksomhet.

Det var 12. november 2015 at Najmuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, ble pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld.

Mandag startet saken i Bolzano, nord i Italia, men verken Krekar selv eller hans mangeårige forsvarer Brynjar Meling var til stede. Overfor Nettavisen understreker Meling at han ikke har hatt noen aktiv rolle i den italienske saken, men vil gi kommentarer når han har mottatt avgjørelsen fra retten.

- Jeg gir ingen kommentarer før jeg har mottatt avgjørelsen, skriver han i en SMS.

Pasquale Profiti, som ifølge Rai News er kator i saken, ba om ti års fengsel for Krekar. Det ble lagt ned påstand om fengsel på mellom syv og åtte og et halvt års fengsel for de fem andre tiltalte i saken.

Fakta den italienske rettsprosessen mot Krekar ↓ * 12. november 2015 ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi. * Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen, ifølge NRK. * Mandag 13. mars 2017 skulle en terrorrettssak mot seks av de tiltalte i den italienske etterforskningen starte i byen Bolzano. Samme dag besluttet domstolen å utsette rettssaken til 23. og 24. oktober samme år. Dette var fordi retten har fått tilgang til flere avlyttinger som måtte oversettes fra kurdisk, ifølge nyhetsbyrået ANSA. * Verken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en 39 år gammel norskiraker bosatt i Fredrikstad og en 43 år gammel iraker bosatt i Drammen, ville reise til Italia for å delta i rettssaken. * Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i fjor at Krekar og 43-åringen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november i fjor ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering. 39-åringen er norsk statsborger og kan ikke utleveres. * 23. oktober 2017 ble det kjent at rettssaken i Italia er utsatt på nytt. Ny oppstart ble satt til januar 2018. * 15. januar 2018 ble rettssaken nok en gang utsatt. Det samme skjedde 30. mai og 9. oktober. * 5. november 2018 ba mulla Krekar om å få reisedokumenter for å delta i rettssaken i Italia, og 6. desember ble det kjent at den norske regjeringen vil gi ham dette. * Etter planen skulle rettssaken starte opp igjen 10. desember. Kvelden før opplyste imidlertid Krekars advokat Brynjar Meling at klienten ikke hadde mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise. * 10. desember ble saken nok en gang utsatt – denne gangen til 4. februar. Da ble imidlertid saken på nytt utsatt ettersom Krekar ikke møtte. Han var gitt de nødvendige reisedokumenter, men ettersom regjeringen ikke kunne garantere ham returreise til Norge etter avgitt vitnemål, nektet han å reise. *15. juli 2019 legger aktor ned påstand om ti års fengsel for Krekar.

Brynjar Meling er Krekars faste advokat, og har vært det i en årrekke. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge skal ha vært terrormål

Ifølge Rai News gikk han i detalj gjennom anklagene mot Krekar og nettverket, deriblant avlytting av en samtale Krekar hadde med en annen person da han satt i Kongsvinger fengsel.

Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar.

I tiltalen, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at italiensk politi mener at Krekar har bygget opp i ny terrororganisasjon med navnet «Rawti Shax». Politiet mener dette er en forlengelse av terrororganisasjonen «Ansar al Islam», som ble oppløst i 2003, og som ble ledet av Krekar.

I tiltalen heter det blant annet:

«(...). Rawti Shax (...) kjennetegnes av tro, radikalisme og fundamentalisme. Organisasjonens formål var internasjonal terrorisme gjennom et nettverk av operative celler i Europa og Midt-Østen (særlig i Tyskland, Sveits, Storbritannia, Finland, Italia, Sverige, Norge, Irak, Iran og Syria) (...).»

Tidligere er det blitt kjent at at Krekar skal ha snakket om å sprenge en bombe ved inngangen til Kongsvinger fengsel, brenne det norske flagget, brenne grunnloven og sette fyr på Stortinget.

- Vi er kjent med dette og engasjerer oss sammen med en italiensk forsvarer for å forberede saken best mulig, har Meling tidligere uttalt til Nettavisen.

I slutten av november 2016 ble det kjent at Krekar ikke utleveres til Italia, slik det hadde blitt begjært om. Det var domstolen i Trento som i mars i år slo fast at han skulle løslates fra varetektsfengsling.

- Vil skape frykt

I tiltalen står det også at organisasjonens endelige mål er å velte den sittende regjeringen i irakisk Kurdistan og erstatte den med en teokratisk stat basert på anvendelsen av islamsk Sharia.

Det kommer også frem at Rawti Shax skal ha hatt som mål å slutte seg til Islamsk Stat, kalifatet som ledes av det som er ansett som en av verdens farligste menn Abu Bakr al-Baghdadi.

Videre heter det i tiltalen:

«Andre mellomsiktige mål var gjennomføringen av voldelige aksjoner også på europeisk jord eller mot vestlige interesser, for å skape frykt i befolkningen eller utøve press på statsmaktene og på internasjonale organisasjoner (...).»

Krekar er også tiltalt for å ha rekruttert, og radikalisert, personer til terrorvirksomhet gjennom det påtalemyndigheten kaller et internettuniversitet med navnet «Ibnu Taymiyya».

Påtalemyndigheten mener også at Krekar valgte ut og utnevnte lederne i den angivelige terrororganisasjonen Rawti Shax.

- Vil gi penger til martyrer

Krekar blir også beskyldt for:

å vedta operative strategier, peke ut mål og godkjenne alle initiativene i Rawti Shax.

å styre media- og kommunikasjonsstrategien.

å ha pekt ut og godkjent finansieringskilder og pengebruken til Rawti Shax.

å ha planlagt hemmelige operasjoner med formål å skade kurdiske regjeringsrepresentanter, som skulle bli kidnappet og utpresset for å få informasjon.

I tiltalen kommer det også frem at påtalemyndigheten mener at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt å gjennomføre voldelige gjerninger, ved å bruke personer med europeiske reisedokumenter.

Ifølge italiensk politi skal Krekar også ha hatt en egen «jihad-pott», som var penger som skulle gå til jihad-martyrers familiemedlemmer.

Den norske statsborgeren Makwan Karim-Mohammed, bosatt i Fredrikstad, er sammen med en irakisk statsborger, bosatt i Drammen, medtiltalt i saken.

De har hele tiden nektet straffskyld.

Verken Krekar, Karim-Mohammed eller den irakiske statsborgeren har noen gang hatt planer om å reise til i Italia og imøtegå de alvorlige terroranklagene. Ingen av dem var der da saken startet mandag.

Møter ikke i retten

Nettavisen har tidligere omtalt at Krekar kan dømmes for terrorvirksomhet i Italia, selv om han ikke møter i retten. I Norge kan man ikke dømmes uten må møte i retten dersom dommen er på ett års fengsel og oppover. I Italia kan personer som ikke møter i retten likevel dømmes for alvorlig kriminalitet. De dømmes da «in absentia» (i fraværet til).

I tillegg til Krekar og de to andre mennene bosatt i Norge, er tre andre personer, boende i England, tiltalt i samme sak. Politiet har benyttet seg av romavlytting av Krekar da han sonet en trusseldom i Kongsvinger fengsel, kommunikasjonskontroll, overvåking på nett og spaning av personer i det angivelige terrornettverket.