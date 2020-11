Vil ikke at Trump skal etterforskes - av én helt klar grunn

Påtroppende president Joe Biden skal ikke ha noe ønske om at president Donald Trump skal etterforskes når han går av.

NEW YORK (Nettavisen): Joe Biden fortalt sine rådgivere at han ikke ønsker at hans presidentskap skal fortæres av en etterforskning av forgjengeren, opplyser fem kilder til NBC News.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

De skriver at Biden frykter at en etterforskning av Trump bare vil føre til ytterligere splittelse i USA. Den klare grunnen for Bidens standpunkt, er at han nå ønsker å samle landet. En omfattende etterforsking av Trump vil også kunne dra fokus bort fra Bidens jobb som president, opplyser kildene.

- Biden ønsker bare å komme seg videre

Biden skal være spesielt bekymret for den pågående føderale etterforskningen av Trumps økonomi og skatt.

Les: Føderal ankedomstol gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger

Den påtroppende presidenten ønsker heller ikke å skape noe bråk om Trump vil benytte muligheten til å gi noen av sine ansatte immunitet før de forlater Det hvite hus, melder NBC News.

- Biden ønsker bare å komme seg videre, sier en kilde til NBC News.

- Han kommer til å være mer orientert mot å fikse problemene og gå videre, enn å straffeforfølge dem, sier en annen kilde.

Les også: Nå får Donald Trump høre det av sine egne: - Det begynner å bli sinnssykt

De skriver også at Biden er under press fra flere demokrater som ønsker å straffeforfølge president Donald Trump, hans politikk og medlemmer av hans administrasjon.

Les: Noe drastisk har endret seg med korona og dødelighet

- Vil ikke gripe inn overfor justisdepartementet

Biden ønsker nå at Justisdepartement skal fungere uavhengig av Det hvite hus, og Biden har gitt uttrykk for at han ikke kommer til å fortelle føderale myndigheter hvem de skal etterforske eller ikke.

Les også: Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

NBC gjør et poeng av at om Biden beholder denne avstanden mellom seg selv og Justisdepartement, så vil han heller ikke kunne bli kritisert av sine tilhengere om mangelen på etterforskning mot president Trump, hans politikk eller hans administrasjon.

Les også: - Trump gjør seg klar til en andre periode

- Hans overordnede syn er at landet trenger å komme seg videre. Men det viktigste med dette er at han ikke vil gripe inn overfor justisdepartementet og ikke politisere sin justisdepartementet, sier kilden.

Les mer Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

Jobber med innsyn i Trumps skattemeldinger

- Eventuelle avgjørelser fra Bidens justisdepartement om Trump, hans stab, hans medarbeidere, hans virksomhet eller hans politikk vil ikke påvirke etterforskningen fra statlige tjenestemenn, inkludert statsadvokaten i Manhattan, Cyrus Vance Jr., som har kjempet for å få utlevert Trumps selvangivelse, skriver NBC News videre.

Les mer Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Vance har i over et år forsøkt å få innsyn innsyn i Trumps skattemeldinger. Denne etterforskningen startet etter at Trumps personlige advokat Michael Cohen informerte Kongressen om at presidenten har ført skattemyndigheter, forsikringsselskap og forretningsforbindelser bak lyset når det gjelder hans personlige formue og verdier.

Les mer: Domstol stoppet statsadvokat fra å få innsyn i Trumps skattemeldinger

Trump er den eneste presidenten i nyere tid som har nektet å offentliggjøre skattemeldingene sine, noe han lovet å gjøre før han ble valgt.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto