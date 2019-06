Vil ikke røpe tallene etter bomringeksplosjon - Frp raser

- Dette reagerer vi veldig på, sier Frp-politiker Aina Stenersen om at Fjellinjen ikke vil gi ut junitall for Oslos nye bomstasjoner.

1. juni åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo, men Fjellinjen som drifter bommene har så langt ikke gått ut med noen tall på om trafikken er blitt redusert som følge av bomstasjonene, noe som har vært politikernes uttalte mål.

Nå som måneden nærmer seg slutten, har de vanligvis gitt ut månedstall for både passeringer og inntekter, men denne måneden vil de ikke gi ut disse opplysningene.

- På grunn av betydelig større datamengder enn tidligere og at tallene fra de nye bomstasjonene ikke enkelt lar seg sammenlikne med tidligere tall kommer vi ikke med trafikktall før etter sommeren. Vi kan dessverre ikke si nøyaktig når vi kommer med tall, sier kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen til Nettavisen.

Totalt er det nå 83 bommer i Oslo med de nye bomstasjonene.

INGEN TALL NÅ: Kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen opplyser at de ikke vil gi ut junitall for passeringene i bomringene i Oslo nå og begrunner det med større datamengder enn tidligere og at tallene fra de nye bomstasjonene ikke enkelt lar seg sammenlikne med de gamle. Foto: Fjellinjen

- Vanskelig å tallfeste endringer

Statens vegvesen, som er byggherre for de nye bomstasjonene, opplyser at heller ikke de vil gå ut med dataene de sitter på fra bomstasjonene ennå.

«Dataene vi har per nå gjør det vanskelig å tallfeste endringene. De slår litt forskjellig ut for ulike områder i byen. Vi må vurdere trafikken over et lengre tidsrom for å kunne si noe nøyaktig. På grunn av sommermånedene med ferietrafikk må vi avvente trafikktall for september for å kunne si noe om hvordan det nye bomsystemet eventuelt har påvirket trafikken. En mer sikker analyse vil presenteres i oktober», skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

De opplyser samtidig at Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Fjellinjen sammen med Oslopakke 3-sekreteriatet har hentet ut og analysert data fra en rekke trafikktellepunkt og bomstasjoner for de to første ukene i juni. Dette er sammenlignet med data for samme uker i juni i fjor, samt uke 21 i mai i år.

«De to første ukene i juni er ikke ideelle for å analysere trafikkendringer. Kristi Himmelfartsdag rett før første helgen i juni og pinsen andre helgen i juni gjør at trafikken ikke er helt normal. Avslutning av skoleåret kan også påvirke trafikken. Data for kun to uker medfører at det er vanskelig å skille effekten av bompengesystemet fra annen normal variasjon som følge av for eksempel været», står det videre.

Det vises også til at de har relativt sett lite data fra «Indre ring» som kan benyttes, samt at endringene i plassering av bomstasjonen i Osloringen-sør ved Abildsø betyr at trafikken før og etter 1. juni ikke kan sammenlignes direkte.

- For dårlig rett og slett

Oslos Frps førstekandidat foran høstens kommunevalg, Aina Stenersen, reagerer sterkt på at bomringtallene ikke offentliggjøres.

- Dette reagerer vi veldig på. I disse dager er det fire uker siden de nye bommene ble innført, og innbyggerne har fått regningen sin, og mange har fått mye mer i faktura enn forventet. Da må man kunne forvente at Fjellinjen også følger opp med statistikk for juni, sier Stenersen til Nettavisen.

REAGERER: Frps førstekandidat Aina Stenersen i Oslo ber Fjellinjen komme med tallene fra den første måneden med nye bomstasjoner i Oslo. I helga aksjonerer hun mot bommene igjen. Foto: (NTB scanpix)

Frp-politikeren mener tallene er av stor offentlig interesse.

- Dette har vært en offentlig debatt, og er av stor interesse og svært usosialt, og urettferdig for mange. Da må man kunne forvente at Fjellinjen også følger opp, sier Stenersen, som selv skal aksjonere mot bomstasjonene i helga.

- Vi skal aksjonere lørdag mot fakturaene til de nye bommene mange steder i Oslo, og vi tar innbyggerne på alvor. Dette er usosialt, urettferdig og det har vært manglende informasjon fra Fjellinjen. Svært mange reagerer på at prisene er fjernet fra bommene, og at systemet er uoversiktlig, sier hun, og påpeker:

- Man kan ikke bare be folk om å nærmest «plotte» inn en hel måneds- kjøremønster på forhånd, og tro at dette er et godt system for Fjellinjen. Og i tillegg ikke klare å gi ut god informasjon for juni måned. Det er for dårlig rett og slett.

- Trafikken skal ned

Da de nye bomstasjonene ble åpnet 1. juni, nærmest jublet Oslos fungerende miljøbyråd, Arild Hermstad (MDG). Han var klar på at målet var å få trafikken ned.

JUBLET: Fungerende miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo sa før de nye bomstasjonene åpnet at de forventet at trafikken ville gå ned. Han nærmest jublet over de nye bommene som ble satt opp. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

- Det forventes at biltrafikken vil gå ned. Det betyr mindre klimautslipp og renere luft, slik at astmatikere ikke må holde seg inne, bedre framkommelighet på veiene og penger til å bygge nye t-banelinjer, bedre trikker og å sette inn flere busser, sa Hermstad til Nettavisen.

Han viste til at bompengene vil gå til viktige prosjekter som Fornebubanen, nytt signal og sikringssystem for t-banen, en ny sentrumstunell for t-banen, nye trikker, og nye sykkelveier. Det gjennom den såkalte Oslopakke3, som er en avtale mellom Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og som er godkjent av Stortinget.

- Uten bompenger kan flere av disse prosjektene settes i fare, sa Hermstad.

- Flere bilturer blir belastet

Tallene som ble sluppet fra Fjellinjen i mai, viste at det fram til da hadde vært 34,7 millioner bompasseringer i Oslo i år. Det er en økning på 0,7 prosent fra samme periode i fjor. I mai økte trafikken fra de 29 stasjonene som da var med 1,2 prosent.

Med de nye bomstasjonene ble det imidlertid en lavere pris per passering enn det har vært, men det ble flere passeringer per biltur. Totalt er det nå tre såkalte bomringer i Oslo, med høyere priser i rushtiden.

- Dette innebærer at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger og at flere derfor blir med på å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3, skriver Fjellinjen på sine nettsider.

RABATT: Med AutoPass-avtale blir det billigere å passere bommene, og rabatten er økt fra 10 til 20 prosent for personbiler med avtale. Foto: Paul Weaver

Dette koster det deg

Bor du utenfor Oslo må du betale avgift når du kjører inn i Oslo (bygrensesnittet). Denne er enveis, slik at du ikke betaler når du kjører ut av byen.

Kjører du gjennom Osloringen, kan du kjøre gratis gjennom Indre Ring innen en time. Med AutoPass-avtale blir det billigere å passere bommene, og rabatten økes fra 10 til 20 prosent for de som kjører personbil og har avtale.

Fjellinjen har lagt ut denne bompengekalkulatoren der du kan se hvor mye du må betale i de nye bomstasjonene.