Vil innføre «fengsel» for voldelige mindreårige

Aina Stenersen (FrP) mener spesielle institusjoner uten bevegelsesfrihet er et av tiltakene som må til for å få ned volden blant mindreårige i hovedstaden.

Forrige uke ble en 18 år gammel mann knivstukket av en 14 år gammel gutt.

Onsdag forteller Geir Tveit, leder for forebyggende avdeling i Oslo sentrum NRK Dagsnytt at gutten har vært kjenning av politiet i lang tid.

Han har begått over 70 lovbrudd i løpet av få år, og politiet har sendt over 40 bekymringsmeldinger til barnevernet.

Også Akersposten har tidligere omtalt saken, der Tveit forteller at voldelige unge er et stort problem for politiet.

- Det er svært frustrerende for politiet og samfunnet at ikke vi kan få gjort noe med disse guttene, som er så kriminelle i sin adferd. Som skremmer og truer andre - både voksne og andre ungdommer, sier han til NRK onsdag.

Fungerende barnevernsleder i bydel Østensjø, Agnete Weberg Gundersen forteller NRK at det er utfordrende å finne tiltak til denne gruppen ungdom.

- Svært alvorlig

En som reagerer på situasjonen er Aina Stenersen i Oslo FrP. Hun har fulgt saken og mener den er svært alvorlig.

- Dette er en 14 år gammel gutt som allerede i fjor hadde begått titalls grove lovbrudd, og var en gjenganger for politiet, og svært godt kjent for barnevernet. Han har fått lov til å gå fritt rundt, og med tanke på alle ofrene for hans grove kriminalitet er dette svært alvorlig. Mange kriminelle voksne spekulerer også grovt i å utnytte unge barn, og vi må sette en konsekvent stopper for dette, sier hun.

- Må følge opp barnevernet

Stenersen mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og barnevernet må følge tettere opp rundt disse barna.

- Vi er klokkeklare på at Oslo sin skolebyråd fra SV, Inga Marte Thorkildsen, som har ansvar for barnevernet, må følge opp barnevernet i Oslo vedrørende disse barna. I disse utsatte familiene er det ofte flere søsken, og fare for at flere i familien, ofte brødre, havner i samme kriminelle spor. Barnevernet må gå oftere inn i hele disse familiene, sier Stenersen.

Granavolden-plattformen åpner for spesielle barnevernsinstitusjoner, uten bevegelsesfrihet, for unge som begår alvorlig kriminalitet. Dette mener Stenersen byrådet i Oslo må jobbe for å få innført.

- Vi må innføre konsekvenser, tett oppfølgning, og ha svært hurtige tiltak, avslutter hun.

Til Akersposten har Tveit i politiet at han er forkjemper for ungdomsfengsler, der empatilæring, skole og relasjonsarbeid bør være fokusområder.

– Når det gjelder forebygging, må reaksjonen komme raskere. For unge er tidsperspektivet et helt annet, sier han til avisen.