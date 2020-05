Vil lage revolusjonerende ny ansiktsmaske som skal avsløre koronaviruset

Bioingeniører ved MIT og Harvard jobber med en ny ansiktsmaske som kan identifisere det dødelige viruset.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Business Insider har forskerne ved MIT og Harvard de siste seks årene jobbet med å utvikle sensorer som kan oppdage virus, inkludert de som forårsaket Zika og Ebola. Nå er planen å bruke denne kunnskapen og teknologien til på utvikle en ansiktsmaske som kan oppdage koronaviruset.

Masken lyser opp

Deres mål er å utvikle en maske med innebygde sensorer som lyser opp når en smittet person puster, hoster eller nyser i masken.

Forskerne mener en slik maske vil gjøre seg bedre som en screeningmetode enn for eksempel temperatursjekk, som kan ha manglende effekt.

- Når vi igjen åpner opp for reising, så ser vi for oss at denne kan brukes på flyplasser når man går gjennom sikkerhetskontrollen, mens vi venter på å gå om bord på et fly, sier Jim Collins bioingeniør og professor ved MIT til Business Insider.

- Du kan også bruke den til og hjem fra jobb. Sykehus kan bruke den til pasienter når de kommer inn eller mens de venter på venterommet, som en forundersøkelse for å sjekke hvem som er smittet, sier Collins, som er ansett som en pionér innenfor syntetisk biologi.

Foreløpige resultater er lovende

I en tid hvor det er kritisk å oppdage raskt hvem som er smittet eller ikke, mener de masken også kan brukes av leger for å diagnostisere personer øyeblikkelig, fremfor å sende prøver til et laboratorium.

Collins opplyser til Business Insider at forsøkene fortsatt er på et tidlig stadie, men at de foreløpige resultatene er lovende. De siste uken har de teste sensoren opp mot mindre spyttprøver. De eksperimenterer også med designet, og om sensoren skal sitte inne i selve masken eller om de skal utvikle en modul som festes på masker man kan få kjøpt i butikken.

Målet er å teste og demonstrere maskene i løpet av de neste ukene.

James J. Collins er ansett som en pioner innenfor syntetisk biologi. Foto: wyss.harvard.edu

- Når vi er kommet til det stadiet, så gjelder det å sette opp tester med personer som man tror er smittet for å se om dette fungerer i en hverdagslig setting, sier Collins.

Teamet til Collins på MIT begynte arbeidet med å lage sensorer som kunne oppdage Ebola-viruset tilbake i 2014, og i 2016 publiserte de forskningen. I 2018 vant han også 50.000 dollar fra legemiddelselskapet Johnson & Johnson til å utvikle en laboratoriefrakk som kunne oppdage viruset.

Kan være kostnadsbesparende

De tror også den nye teknologien med sensorer som den de planlegger til de nye maskene kan være kostnadsbesparende med tanke på å oppdage smitte.

Sensorene de laget for å oppdage Zika-viruset, som diagnostiserte pasienter i løpet av 2-3 timer, kostet rundt 20 dollar, og hadde en produksjonskostnad på rundt 1 dollar.

Koranatestene som nå brukes, tar rundt et døgn, og pasientene må ofte vente flere dager på resultatet. Det kan derimot endre seg nå som US Food and Drug Administration har godkjent en test for hjemmebruk, som nå blir distribuert ut til helsearbeidere og andre folk som jobber i frontlinjen, som politi og ambulansepersonell.

Disse testene som er utviklet av USAs folkehelseinstitutt CDC koster rundt 36 dollar stykket, mens kommersielle laboratorier må betale rundt 51 dollar for testene.