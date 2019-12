Vil miste sine hjem i 2020 - klager Oslo kommune til Sivilombudsmannen

Beboerne i Maridalsveien 128 forsøkte å bli eiere av sin egen bygård. Nå klager de Oslo kommune inn til Sivilombudsmannen for å ha sviktet dem da det gjaldt.

OSLO (Nettavisen): I bygården på Sagene i Oslo forbereder beboerne seg på at 2020 blir året de må flytte ut. Noen av dem har bodd der siden gården ble reist på 60-tallet.

- Dette blir en spesiell jul, sier en av beboerne, Cathrine Brun, til Nettavisen. Hun er en av dem som har kjempet for at beboerne selv skulle bli eiere av bygården, slik leiegårdsloven åpner for.

Maridalsveien 128 har også blitt brukt som eksempel i den politiske debatten om kommunal forkjøpsrett og behovet for å styrke leietakeres rettigheter og muligheter til å bli eiere av egen bolig.

- Vi håper politikerne vil ta ansvar og bidra til å rette opp i urett, sier Brun og forteller at de har bedt om et møte med representanter for Oslos byråd.

Klager til Sivilombudsmannen

Samtidig sender 20 tidligere og nåværende beboere klage til Sivilombudsmannen på Oslo kommune. Ifølge klagen sviktet kommunen ved Eiendoms og byfornyelsesetaten (Eby) da beboerne i 2017 fremmet krav om forkjøpsrett etter leiegårdsloven.

- Nå er klagen sendt til Sivilombudsmannen på vegne av beboerne. De er stadig optimister, på tross av at de vil miste sine hjem i 2020. Vi velger å tro at Sivilombudsmannen gir klagen medhold hvoretter Oslo kommune forhåpentligvis endrer sin rigide praksis i slike forkjøpssaker, sier beboernes advokat Stian Finne Lange i KCO advokater til Nettavisen.

Les også: Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium

- Garantikrav langt over verdi

Leieboerne i Maridalsveien 128 på Sagene i Oslo gjorde felles sak da ble kjent med at eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen og hans selskap i 2016 hadde overtatt leiegården de bodde i. De jobbet hardt for å skaffe lån og garantier slik at de kunne bruke loven om kommunal forkjøpsrett og selv bli eiere av bygården som var deres hjem. Men i møte med kommunen ble de stilt overfor et garantikrav på 199 millioner kroner. Dette på tross av at netto kjøpesum for aksjene i eiendomsselskapet Maridalsveien 128 II AS var 167 millioner kroner. Beboerne og deres advokat mener det var denne summen - eller kanskje mindre - bygården i virkeligheten ble solgt for.

(Se faktaramme om Maridalsveien 128)

- Garantikravet vi ble møtt med i Oslo kommunes eiendoms- og byfornyelsesetat gikk langt over eiendommens verdi. Vi kan med sikkerhet si at vi kunne ha gjennomført forkjøpet hvis kommunen hadde opptrådt korrekt, sier Cathrine Brun til Nettavisen.

FORAN RÅDHUSET: Beboere fra Maridalsveien 128 demonstrerte 23. oktober foran Oslo rådhus. Beboerne forsøkte å ta sin leiegård på forkjøpsrett, men vant ikke fram. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Føler oss sviktet av kommunen

- Det er veldig tøft for mange nå. Vi hadde et beboermøte onsdag 19. desember. Det er jul, og det forsterker alle følelser. Vi kjenner på frykt og usikkerhet, frykt for at vi ikke skal kunne bo på Sagene lenger, frykt for at vi ikke får erstatningsboliger. Her på Sagene har prisene løpt fra våre lønninger, pensjoner og trygd, sier hun.

Siden overtakelsen i 2016 har Maridalsveien 128 hørt til i porteføljen til Ivar Erik Tollefsen (58) og hans boligimperium organisert under norske Fredensborg AS og svenske Heimstaden AB. Selskapene hans har kjøpt opp et stort antall leiegårder i Oslo de siste årene. Bygården skal rehabiliteres, og ifølge Brun skal det lages et ekstra soverom i leilighetene. Beboerne frykter at husleien vil øke langt mer enn det de kan makte.

- Vi føler oss sviktet av kommunen. Vi opplevde manglende interesse, mangel på informasjon og veiledning og til dels en fiendtlig holdning i eiendoms- og byfornyelsesetaten, sier Brun.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslo kommunes eiendoms- og byfornyelsesetat om saken, men de har ikke hatt mulighet til å svare på grunn av juleferie.

Fredensborg: - Skal få moderne standard

På spørsmål om hvilke planer Fredensborg har for Maridalsveien 128 og hva som vil skje med dagens leieboere, svarer selskapets konsernjurist Anders Tveter dette overfor Nettavisen:

- Vi har ikke noe nytt å meddele om Maridalsveien 128. Som tidligere kommunisert har vi et ønske om at gården bringes opp til moderne standard. Når og hvordan dette skjer er ikke bestemt. Som ved alle arbeider på våre eiendommer vil vi varsle og planlegge i god tid, samt sørge for at arbeidene skjer på skånsom måte for beboerne.

KRITISERER KOMMUNEN: Tidligere bystyrerepresentant Odd Einar Dørum har fulgt saken om Maridalsveien 128 siden starten og mener Oslo kommunes opptreden sto til stryk. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Dørum: - Kommunens opptreden sto til stryk

- Uavhengig av hva man mener om Fredensborg, så er det klart at Oslo kommune også hadde et ansvar her og at mye ved kommunens opptreden sto til stryk, sier tidligere bystyrerepresentant for Venstre, Odd Einar Dørum, til Nettavisen.

Han kjenner historien om bygården på Sagene godt og la for et år siden fram en interpellasjon i bystyret der han brukte dette eksempelet for å be Oslo kommune sikre rettighetene til leieboere bedre.

- Jeg håper virkelig Sivilombudsmannen, som skal vurdere om forvaltningen har gjort en god eller dårlig jobb, tar klagen og ser på den, sier Dørum og uttrykker beundring for beboerne som har stått på i denne saken - tross all motgang.

- Hvorfor bør vi bry oss om leiegårdsloven fra 1977, en lov som har vært så lite påaktet og brukt?

- Vi har et lovverk som skal sikre rettighetene til både Jørgen hattemaker og kong Salomo. Denne loven skal sikre at de som sitter nederst ved bordet også skal få en sjanse til å bli eiere av sin egen bolig. Det å eie sin egen bolig er noe som definerer det å leve i Norge, sier Dørum.

(Odd Einar Dørum har samme etternavn, men er ikke kjent med at det er noe slektskap mellom ham og familien som i 2016 solgte Maridalsveien 128 til Tollefsen).

Fakta Maridalsveien 128 ↓ Beboerne i Maridalsveien 128 i Oslo gjorde felles sak og forsøkte å ta leiegården på kommunal forkjøpsrett i 2016 da eiendomsinvestoren Ivar Erik Tollefsen gjennom sitt selskap kjøpte bygården. Tross at de overholdt fristene og skaffet lån for overtakelse, kom de ingen vei.

Bygården består av 59 leiligheter over fem etasjer. Den eies av aksjeselskapet Maridalsveien 128 II AS, et såkalt «single purpose company» med formål å eie og drifte denne bygården. Dette selskapet eies igjen av Heimstaden Bostad Invest 10 AS, et datterselskap av Heimstaden Bostad AB. Dette selskapet er igjen et datterselskap av børsnoterte Heimstaden AB, som kontrolleres av Ivar Tollefsen gjennom hans selskap Heimstaden AS.

Fram til salget i 2016 var Maridalsveien 128 et familieaksjeselskap som hadde vært i familien Dørums eie gjennom flere tiår.

I 2016 besluttet Dørum-familien å legge alle aksjene i aksjeselskapet ut for salg. Salgsprospekt ble utarbeidet av advokatfirma Bing Hodneland. Her var prisantydningen 139 millioner kroner for alle aksjene.

I prospektet ble de som skulle gi bud pålagt å angi en kjøpesum som skulle benyttes som eiendomsverdi. Av kjøpekontraktens går det fram at «eiendomsverdien» ble satt til 199.430.369 kroner. Dagens Næringsliv skrev om Maridalsveien-handelen i 2018 og gapet mellom det som ble angitt som verdi og det Fredensborg-selskapene trolig betalte. 29,4 millioner kroner av summen i kjøpekontrakten gjaldt innløsing av disposisjonsrett til sju leiligheter. I tillegg var det lagt inn såkalt latent skatt på 32,4 millioner kroner.

I desember 2018 opplyste selskapet Fredensborg AS ved konsernjurist Anders Tveter til Dagens Næringsliv at netto kjøpesum for aksjene var 167 millioner kroner.

Beboerne i Maridalsveien 128 klarte å skaffe finansiering vinteren 2017. De var klare til å betale mellom 150.000.000 og 167.000.000 for leiegården. Det holdt altså ikke.

Kom i søkelyset etter DN-avsløringer

Maridalsveien 128 var en av Fredensborg-sakene som kom i søkelyset gjennom avsløringer i Dagens Næringsliv og i flere artikler i Nettavisen i 2018. Da ble det kjent at selskapet ved flere anledninger ikke hadde overholdt varslingsplikten til Oslo kommune ved overtakelse av leiegårder. «Det er snakk om forglemmelser, som vi er lei oss for», uttalte Fredensborgs talsmann til Nettavisen rett før jul i 2018.

I etterkant innledet byrådet i Oslo en prosess hvor de har pekt seg ut flere bygårder som de vil forsøke å ta på forkjøpsrett - selv om det nå er lenge siden transaksjonene skjedde. Du kan lese mer om disse sakene og disse eiendommene i denne saken.

På det siste bystyremøtet før jul i 2018, der Odd Einar Dørum fremmet sin interpellasjon, vedtok politikerne enstemmig at kommunen skal jobbe for at den lovpålagte plikten til å melde forkjøp overholdes. Senere ba byrådet Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge fram forslag til en skjerpet lovtekst med straffesanksjoner for aktører som ikke overholder meldeplikten.

Kommunalkomiteen på Stortinget sa i våres at leiegårdsloven har gått ut på dato og må revideres, men flertallet ville ikke ha straffesanksjoner. Det ville heller ikke moderniseringsminister Monica Mæland (H).

VOKSENDE IMPERIUM: Eiendomsinvestor Ivar Erik Tollefsen og selskapene han kontrollerer nærmer seg nå Olav Thon-gruppen i størrelse, ifølge bladet Kapital. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Et voksende eiendomsimperium

Saken om Oslo-bygårdene som glapp for beboere og kommune, har til fulle også synliggjort Ivar Erik Tollefsens voksende eiendomsimperium. Ifølge bladet Kapital nærmer Fredensborg AS seg nå Olav Thon Gruppen i størrelse.

Tollefsen er ifølge bladet Kapital nå en av Norges rikeste og mektigste forretningsfolk. Da Kapital satte opp sin liste tidligere i år havnet han på en 12. plass av Norges 400 rikeste.

Les også: Norges søkkrike boligbaron - god for over 20 milliarder

Tollefsen og hans selskaper ekspanderer ikke bare i Norge, men også i våre naboland Sverige og Danmark og i det siste også i Nederland og Tyskland gjennom selskapet Heimstaden AB.

Tabell: Se oversikt over Heimstadens leiligheter i Norge

VOKSENDE IMPERIUM: Heimstaden ABs leilighetsoversikt fra 2018 viser at selskapet leier ut over 4000 leiligheter bare i Norge, de fleste i Oslo. I 2019 har antallet økt ytterligere. Foto: (Google Maps/Nettavisen)

KART: Klikk her for å se kart over Heimstadens leiligheter i Norge

Eiendomsmassen teller mer enn 50.000 leiligheter med ytterligere 12.000 under bygging for utleie, ifølge Kapital. I tillegg kommer 350.000 kvadratmeter næringslokaler, halvparten av Utleiemegleren og Fredensborg Bolig, samt 85 prosent i Fredensborg Fritid.

18. desember i år ble det kjent at den svenske industrigiganten Folksam og KPA Pension går inn på eiersiden i Ivar Tollefsens svenske børsnoterte selskap Heimstaden AB.