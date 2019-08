Vil redusere biltrafikk og reklame rundt Oslo-skolene

Tryggere skoleveier og mindre kroppspress skal gjøre livet bedre for skolebarna i Oslo.

«Hjertesoner» kaller Miljøpartiet De Grønne trafikktiltakene som skal gjøres rundt Oslo-skolene. Prosjektet blir et av de sju grepene som skal gjøre hovedstaden til barnas by. De andre grepene er:

Storsatsing på lekeplasser, som Nettavisen tidligere har skrevet om.

Anlegge 100 kilometer med nye trygge sykkelveier.

Bedre sykkelopplæringen på barneskolene og etablere flere sykkeløvingsbaner,

Innføre 30-sone som ny standard i Oslo.

Redusere biltrafikken med en tredel fram til 2030.

Innføre reklamefrie soner rundt skoler og barnehager, og redusere reklame for å begrense skjønnhets- og forbrukspress.

I tillegg vil MDG redusere reklamepresset rundt Osloskolene, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), til Nettavisen når vi møter henne utenfor Vahl skole i Oslo. Hør mer om dette i videointervjuet.

Hjertesoner

- Hjertesone er et samarbeid mellom foreldre, skole og kommune, der vi har mange ulike tiltak for å få en mer trafikksikker og trygg skolevei, sier Marcussen når Nettavisen møter henne utenfor Vahl skole.

Skolen ligger ved krysset mellom Vahls gate og Jens Bjelkes gate - begge er svært trafikkerte.

- Vi som skole hadde ikke hatt noe imot å stenge dem, men det blir nok vanskelig. Stenger man dem, så stenger man også for kollektivtrafikken og det er vel MDG opptatt av, sier rektor Jan Ljøner til Nettavisen.

Marcussen sier at skolebarna kan gis bedre trygghet ved å stenge veier, redusere farten eller tilrettelegge for soner der foreldre kan slippe av barna sine ved skolen, uten at det øker trafikken langs skoleveiene.

Reklamefrie soner

I tillegg ønsker MDG også å redusere reklame rundt skolene, og da spesielt reklame som kan føre til kroppspress og negativt kroppsfokus.

Tidligere har Oslo-politikerne forbudt retusjerte bilder med mindre de er tydelig merket, på kommunens og kommunale selskapers reklameflater. Nå ønsker MDG altså å starte arbeidet med å ta forbudet et skritt videre.

Marcussen sier at partiet allerede i høst vil starte arbeidet med å begrense reklame rundt skolene, hvis partiet får fornyet tillit.

- Hyggelig de kommer etter

- Det er kjempeflott dersom byrådet nå kommer etter og innser at skoleveiene må trygges så raskt som mulig, og ikke med det tempoet de har foreslått før, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum til Nettavisen.

Hun sier at Høyre har foreslått å innføre hjertesoner ved 20 skoler årlig, mens byrådet så langt bare har foreslått å gjennomføre dette ved to skoler.

Når det gjelder reklamefrie soner, sier Begum at Høyre ikke ønsker reklame i skolen eller på skolens område, men at partiet ikke støtter et reklameforbud i byen generelt.