Vil reversere straffeparagraf: - Vi må betale for de rødgrønnes kyss-klapp-klem-politikk

Frp spør om regjeringen planlegger å reversere endringene i straffeloven fra 2012, og gjøre det lettere å sette ungdom i fengsel.

Frps justispolitiske talsperson, Per Willy Amundsen, tar spørsmålet om lovendring til Stortinget.

I januar offentliggjorde Oslo politidistrikt statistikk som viser at unge voldsutøvere fører til en økning i antall voldssaker i Oslo. Uten økt ungdomskriminalitet, ville voldskriminaliteten gått ned.

Les egen sak: Politiet gir ungdomskriminalitet skylden for voldsøkning i Oslo

Les også: Regjeringen vurderer oppholdsforbud for gjengkriminelle i Oslo

- Politifolk har fortalt meg at etter muligheten for å sende folk i ungdomsfengsel ble strammet inn i 2012, gikk det hele nedover. Ungdommen mistet respekten for politiet fordi de står uten maktmidler. De pleide å bryte opp gjengmiljøer ved å sende «gjenglederen» i ungdomsfengsel. Denne muligheten har de ikke lenger, sier Per Willy Amundsen til Nettavisen i en e-post.

Les også: Regjeringen vurderer oppholdsforbud for gjengkriminelle i Oslo

Da straffeloven ble endret i 2012, ble det altså langt vanskeligere dømme unge under 18 år til fengselsstraff.

I dag er hovedregelen at personer under 18 år ikke skal dømmes til fengsel. Alternativene er samfunnstraff, ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Dette er alle straffereaksjoner som lovbryterne selv må samtykke til. Samfunnstraff er den vanligste straffereaksjonen. Bare i svært få tilfeller blir unge under 18 år dømt til fengsel. Norge har i alt åtte soningsplasser for de mellom 15 og 18 år.

Les også: Dramatisk økning i antall ungdomstraffer til konfliktrådet

Da Frp satt i regjering, sa statsråd Jøran Kallmyr at fengsling vurderes for sjelden. Nå spør Amundsen om regjeringen har tenkt å reversere straffeloven.

Spørsmål fra Amundsen til ny justisminister Monica Mæland: I 2012 iverksatte den rødgrønne regjeringen lovendringer som i praksis gjør det særdeles vanskelig å fengsle kriminelle under 18 år. Har statsråden til hensikt å fremme forslag til Stortinget som igjen gjør det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere i et større omfang, og dermed helt eller delvis reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff?

«Fuck the police»-mentalitet»

Amundsen viser til tall fra Oslo politidistrikt, presentert i denne rapporten, som viser en kraftig økning i straffbare forhold begått av ungdom mellom 10 og 17 år.

Tall fra Oslo politidistrikt viser en kraftig økning i antall voldssaker begått av ungdom. Det gjelder også vold mot offentlig tjenestemenn. Foto: (Oslo politidistrikt/Nettavisen)

- Når ungdomskriminelle finner ut at det ikke får noen konsekvenser å begå lovbrudd, etablerer det seg gjerne en «fuck the police»-mentalitet, sier Amundsen og tar til orde for å reversere de rødgrønnes «naive lovgivning hva gjelder straff».

- Jeg krever svar på om justisministeren vil gjøre det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere, og om hun vil vurdere å reversere de rødgrønnes lovendring, sier Amundsen.